Productos orgánicos, fuente de vida

Como un llamado a la manera de cultivar de nuestros ancestros y una necesidad de adoptar una vida más saludable, la población mundial opta por incluir en su alimentación productos orgánicos que, por una parte, contribuyan a reducir su huella ecológica y, por otra, mejorar su salud; estos ingredientes requieren más atención y tiempo en sus procesos, dándole un resultado que cautiva a toda clase de consumidores, desde los vegetarianos, veganos, ovo-lacto-vegetarianos, hasta los carnívoros.

Estas actitudes también han sido adoptadas por grandes y pequeñas empresas que han modificado su manera de producir, pero ¿cuáles son sus beneficios?

Para conocer más del tema, acudimos a Piero Barandiarán, fundador del Huerto Roma Verde, que define como un producto orgánico a todo aquel libre de agroquímicos y pesticidas que, además de ser muy dañinos para el medio ambiente, también son nocivos para la salud. “Orgánico también se refiere a los productos que cultivaban nuestros ancestros”, menciona.

Más orgánico, más saludable

Consumir orgánico trae infinidad de beneficios a la salud humana y a la Tierra a mediano y largo plazo. Para empezar, los agricultores de productos orgánicos y trabajadores asociados a esta actividad evitan estar expuestos de forma directa e indirecta a los pesticidas, fertilizantes y herbicidas, disminuyendo así los riesgos de contraer algún tipo de enfermedad o envenenamiento por productos químicos. Además, al no utilizar químicos, las frutas y verduras se vuelven más naturales y los animales son más sanos. En conclusión, alimentarnos con ellos aportará un sinnúmero de beneficios a la salud que depende también de las propiedades de cada ingrediente.

Otra de las virtudes de los productos orgánicos es que se contamina la tierra, al contrario, se eleva la fertilidad de la misma cuando se genera una producción libre de agroquímicos. En este sentido, se cultiva, cría y procesa con métodos naturales.

En el caso de la agricultura, no se utilizan químicos, como pesticidas, fertilizantes sintéticos, aguas residuales, o variedades transgénicas.

En cuanto a la ganadería, los animales no son alimentados con productos que contengan hormonas de crecimiento, anabólicos o antibióticos, ni se les alimentan con comida sintética. Mientras que, los que son procesados industrialmente no se les añaden aditivos o conservadores artificiales: la tierra es más fértil y productos más saludables.

Economía y comunidad

Piero Barandiaran nos explica que uno de los grandes beneficios económicos es el autoconsumo, esto quiere decir que los mismos productores son los primeros beneficiados. También existe la posibilidad del intercambio y de comercializar el excedente para que los agricultores puedan tener una vida digna y puedan seguir produciendo alimentos sanos.

Si el trabajo en el campo se deja de realizar, es porque no se paga lo justo, lo que hacen las grandes empresas es comprar extensiones de tierra o deforestar bosques y selvas para cultivar con maquinaria pesada y agroquímicos, produciendo así alimentos que no benefician a la tierra, por lo contrario, degradan el suelo y se vuelve tan infértil que termina siendo destinado a la minería. Entonces, se vuelve un ciclo de un modelo económico capitalista neoliberal, extractivista que está afectando, al campo, a la salud humana, al ecosistema y a la economía: no hay economía que se sostenga sin recursos. La alternativa sería fomentar la bioeconomía social, toda aquella que genera vida y que cuida de la vida.

“Lo que le viene bien a tu cuerpo también le viene bien al cuerpo de la tierra” Piero Barandiaran fundador del Huerto Roma Verde.

Cultivar a pequeña escala nuestros propios alimentos comenzará a bajar la oferta de grandes producciones y a regular los precios, siendo más justos para todos; una de las principales problemáticas actualmente es que los productos orgánicos se están “elitizando”, entonces la solución es retomar la cultura de cultivar.

OPTA POR LA NATURAL

La agricultura industrial hace que los frutos crezcan más rápido sin importar su temporalidad, de esa forma se pierden los ciclos naturales; por eso es importante consumir siempre productos de temporada.

¿Se puede distinguir un producto orgánico?

El fundador del Huerto Roma Verde nos dice que a simple vista es muy difícil reconocer un producto orgánico, pero que los transgénicos sí, pues por ley deben decir que traen productos genéticamente modificados con el sello de GMO.

Si ves frutas grandotas y muy bonitas, y con un sticker con el código de barras, es casi seguro que contengan agroquímicos y productos genéticamente modificados.

Otras opciones para comprar:

Huerto Roma Verde

Es un concepto multidiciplinario dedicado a la naturaleza en el corazón de la colonia Roma. Es un espacio de encuentro social y con la naturaleza, donde confluyen flora y fauna con el fin de la preservación y el consumo local. Aquí puedes encontrar entre otras cosas lavanda, hoja santa, sábila, menta, albahaca, zanahoria, betabel, cilantro, papaya, jitomate, espinaca, tomate verde, lechuga, calabaza y amaranto por mencionar algunos. Además hay talleres de concientización.

Da clic aquí: https://huertoromaverde.org

Mercado el 100

Es un mercado de productores locales y ecológicos de la CDMX, que cuenta con el Reconocimiento de Sagarpa-Senasica para implementar un Sistema de Certificación Orgánica Participativa. Su objetivo es ofrecer a productores locales una alternativa de comercialización local, constante, sin intermediarios y bajo los principios del comercio justo. En este mercado encontrarás todo lo que ofrece cualquier tianguis convencional.



Da clic aquí: https://mercadoel100.org

Bonito Tianguis

Es un proyecto que nació del amor que le tiene su fundador Enrique Cervantes, a sus raíces y a la naturaleza. Se trata de un tianguis itinerante y temático que ha recorrido todo México ofreciendo productos de temporada directamente de los productores. Además de consumir productos orgánicos y hechos en México, también hay talleres y conferencias.



Da clic aquí: https://www.elbonitotianguis.com

Ecomún

El ecomún es un vale basado en el compartir, busca fomentar el intercambio de productos y servicios entre cooperativas, pequeños productores e iniciativas autogestivas, ecológicas y culturales para formar una red de apoyo mutuo y satisfacción de necesidades. Es una innovación social en la comercialización ya que concentran a productores, mandan listas y cada quien se hace cargo de la distribución.



Da clic aquí: https://vida-digna.org.mx/compartir/

APOYO

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) tiene un programa de apoyo a pequeños productores que puedes identificar por las telas de color rosa y su placa de productor local en tianguis de tu colonia