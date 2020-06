Plantas de luz y sombra para tener en el hogar

Podemos crear un huerto prácticamente en cualquier lugar de nuestro hogar, necesitamos un pequeño jardín, un patio, una terraza, un balcón o incluso una ventana, en fin; cualquier lugar con luz directa nos va a permitir cultivar hortalizas fuertes y sanas. Pero hay una cuestión indispensable, saber cuáles son de luz y cuáles de sombra.

Para darnos una idea de cómo cultivarlas y no morir en el intento, platicamos con Jesús Nahum, arquitecto y creador de Green Street Mx, un proyecto orientado al cuidado y diseño de espacios verdes urbanos: huertos, mobiliario, mantenimiento y diseño de jardines, etcétera. Todo enfocado en el diseño, la innovación y la sustentabilidad.

“Siempre estuve acostumbrado a tener un jardín en casa donde mi mamá tenía diferentes tipos plantas y al independizarme fui consiente de las diferencias del espacio, pero me hacía falta un área verde, entonces comencé a interesarme en los huertos urbanos y pequeños lugares donde pudiera tener alimentos libres de pesticidas”, comenta Jesús.

Su recomendación es que los huertos caseros tengan luz directa y ventilación; por eso es común que la mayoría de las personas que viven en zonas urbanas utilizan los balcones, patios de servicio y azoteas, para sembrar.

De luz

Estas son las frutas y verduras que pueden crecer hermosas con ayuda del sol

Jitomate: Fruto que no puede faltar en las mesas mexicanas, requiere un temperatura aproximada de 20º C. No resiste el frío ni soporta las heladas. Lo mejor es que esté al rayo de sol durante el día.

Ajo: Se debe cultivar en climas fríos, pero cuando su crecimiento va a la mitad, la temperatura puede alcanzar hasta los 25° C por lo que el sol les va bien. Para que las cabezas alcancen su madurez, lo mejor es empezar la siembra en otoño o en invierno (para que en primavera y verano tengan el clima ideal para ser cosechadas).

Alcachofa: Crece a temperaturas 24º C durante el día y en la noche, soporta hasta 13º C. Para alcanzar esa temperatura durante necesita ser un día soleado.

Perejil: Busca un suelo bien nutrido y húmedo, pero que tengan buen drenaje. Puede estar a pleno sol o con sombra parcialmente, pero lo ideal es que este expuesto al sol por lo menos de 6 a 8 horas.

Judía: Asegúrate de que el suelo donde vayas a cultivarla tenga un buen drenaje, ya que les gusta mucho el agua.

De sombra

No todas las hortalizas son muy adeptas a la luz natural, hay algunas que crecen bajo la tierra y dan raíces, a esas son a las que les va mejor la sombra.

Remolacha: Es un vegetal fácil de cultivar, crecerá si problemas sin ningún rayo de sol ya que se desarrolla bajo tierra; además, no requiere de mucho cuidado.

Rábanos: Son vegetales muy independientes, crecen solos, puedes sembrarlos y luego ir por tu cosecha.

Coles de Bruselas: Son fáciles de cultivar, nacen de la tierra, no necesitan mucho cuidado ni mucho sol.

Espinaca: Pueden crecer en una maceta a la sombra, prácticamente crecen solas, por lo que el cuidado que requieren es mínimo.

Brócoli: Es una crucífera que puede crecer muy bien en la sombra y no requiere mucho mantenimiento.

Para la gente que vive en departamentos y que no cuente con balcón o jardín, la recomendación de Green Street Mx es montar un huerto vertical, estos se colocan sobre los muros y deben tener un sistema de filtrado o de goteo; una buena idea es reutilizar botellas de pet o latas. Se instala una guía para que el agua se filtre, puede ser con tubos pequeños de PVC conectados a la maceta o al contenedor donde estará la hortaliza.

Una de las reglas básicas de estos huertos es no regar mucho, con tres veces a la semana es suficiente; además, comprar proteínas o en su defecto tierra con hojas de proteína, para ayudar a que las frutas y verduras se desarrollarse mejor y tengan mayor resistencia.

