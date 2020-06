Receta: Hamburguesa de portobello

Cambia la fórmula, deja de lado la carne este fin de semana y opta por preparar una hamburguesa en la que sustituyas el producto animal por uno vegetal: hongos, también conocido como portobello. Te sorprenderá el sabroso resultado.

Ingredientes

1 pieza bollo

0.01 kg mantequilla sin sal

1 rebanada queso americano

1 Pieza de portobello

0.09 kg it sauce

0.02 kg lechuga

0.05 kg jitomate



MODO DE PREPARACIÓN

Fríe el sombrero del portobello hasta que este crunchy, calienta el bollo en una sartén y úntale mantequilla para que tome un color dorado. Cuando este listo, sobre su base coloca la hoja de lechuga fresca, el portobello frito, el queso americano, la rebanada de jitomate y algún aderezo al gusto o katsup. It Burgers utiliza la salsa de la casa iT Sauce elaborada con su receta secreta. Es recomendable el orden de los productos como se menciona, es un sencillo detalle que mejorará la experiencia.

¿Dónde probar?



Una opción es en It Burgers nació sin un ser un restaurante establecido, en una antigua imprenta de Tacubaya, en la que había una cocina desde dónde preparaban hamburguesas con entregas a domicilio a través de diferentes plataformas delivery. Gracias al éxito y la gran demanda, decidieron este año abrir un pequeño local en la colonia Roma.

El concepto es simple, ofrecer comida rápida con buena materia prima y excelentes ingredientes a un precio accesible. Crearon su propio pan, hecho de harina de papa, la parte de abajo es mucho más gruesa para que las recibas en el estado perfecto.

El menú es sencillo pues solo tienen cinco tipos de hamburguesas: la clásica, la que tiene tocino, la doble con tocino, la de pollo y una con portobello, It Burgers nos comparte la receta.

