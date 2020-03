Receta: Pescado a la talla y la magia del adobo

Su presentación, aroma y el color de este platillo ha cautivado a millones de personas. Nació en la zona rural de Acapulco dentro de una comida familiar, fue la ocurrencia de una pareja de guerrerenses a la orilla de la playa, quienes abrieron un pescado por la mitad para untarle adobo, una receta que más adelante, les dio fama y dinero.

El sabor se lo da un condimentado con varios tipos de chiles secos y mantequilla, una receta celosamente guardada de su creadora, la señora Gregoria Galeana, quien lo prepara en su restaurante ubicado en Barra Vieja.

“Un día me dijo mi esposo que hiciera un adobo para ponérselo a los pescados, porque iba a invitar a comer con sus compadres y la gente de la Costa Grande. Somos buenas para inventar platillos, se me ocurrió agarrar unos chilitos para untarlos. Le gustó que a cada rato querían que lo hiciera”, dijo.

Gregoria Galeana la inventora del pescado a la talla Foto: Abraham Cortés | El Sol de Acapulco

Durante el relato, doña “Goyita” recordó que, en el año 1970, aproximadamente, don Beto Godoy decidió hacer una cabaña para vender comida adquiriendo un predio cerca de la playa, donde ofrecían este platillo que fue ganando fama de boca en boca una vez en el menú. “Rápidamente se corrió la voz, logrando que este modesto local fuera de los más visitados en el puerto de Acapulco”,recordó.

Cómo se prepara la magia

Para su preparación se necesitan de 45 minutos aproximadamente. Doña Gregoria para la cocción del pescado utiliza un asadero rústico de metal con más de 10 metros de largo el cual se alimenta de leña que alimenta despidiendo un olor exquisito que invita a sentarse.

El pescado se limpia y corta por la mitad para extenderlo en una rejilla especial, se sala y se unta con la mezcla especial de selectos chiles rojos secos y mantequilla, sin nada más que el calor de las brasas de leña y el humo que le da un toque especial.

Cuando sale del asador tiene un color espectacular, un rojo oscuro que cubre toda la carne blanca del huachinango, pargo o robalo, la consistencia de la misma es muy blanda, basta con tocarlo para que se desmenuce y antes de llevarlo a la boca se le exprime limón al gusto para acentuar sabores y dar un festín a las papilas gustativas.

Se sirve con rodajas de cebolla encima, acompañado de ensalada, salsa picante, tortillas de maíz hechas a mano así como un buen coco frío “para que amarre” y haga buena digestión.

La receta original no incluye untar el pescado con mayonesa, eso, de acuerdo con la mujer de 88 años de edad, “es un agregado que le han hecho algunos otros restauranteros que no han podido igualar el sabor de su sazón”.

Foto: Abraham Cortés | El Sol de Acapulco

Un favorito de ricos y famosos

El pescado a la talla en el restaurante Beto Godoy es por todos bien conocido, no solo los turistas nacionales acuden los fines de semana para disfrutarlo, sino que en este lugar han estado una gran cantidad de personalidades, actrices, actores, políticos y hasta uno de los hombres más ricos del mundo como el dueño de grupo Carso, Carlos Slim.

“Cuando viene Carlos Slim, no le llamo por su nombre, porque quieren pasar desapercibidos, nada más le digo señor; el siempre bien amable me abraza, me saluda con fuerza y se come su pescadito o si no lo manda a traer con su chofer, pero él es uno de mis clientes”, dijo orgullosa.

Galeana Abarca, indicó que fue hace tres años la última vez que se fotografió con el empresario, imagen que tiene colgada en un cuadro junto a decenas de retratos con ex presidentes del país y municipales, así como gente de la farándula.

El cantante Luis Miguel es otro de los comensales del lugar. Fue visto por última vez hace dos años, en esa ocasión pidió un pescado a la talla mientras disfrutaba del sonido de las olas del mar abierto.

“Cuando él llega yo luego me doy cuenta porque se sienta en las mesas de la esquina o en la parte de atrás pegado al mar”, indicó Goyita, mientras miraba la última fotografía que tiene con el cantante y con la esperanza de que en su próxima presentación en Acapulco apetezca comer en su negocio.

Agregó que, a pesar del paso del tiempo, la situación social y de seguridad que atraviesa el puerto de Acapulco, su creación continúe en boca de los miles de personas. Su receta especial pasará muy pronto a su descendencia para continuar con la tradición de Barra Vieja.

Dónde

Beto Godoy se ubica en Carretera, Puente Barra Vieja Km 32, Barra Vieja, Guerrero.

Abierto de 11:30 a las 18:00 horas todos los días.

T. 744 444 6101





