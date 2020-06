Restaurantes en México que abrieron en plena pandemia

Existen muchos libros y artículos sobre emprendimiento en tiempos de crisis y todos coinciden en que, en medio de los desafíos y las circunstancias difíciles también se abren oportunidades.

Si bien sabemos que no es un buen momento para hacer movimientos arriesgados, también es cierto que los ajustes en la economía motivaron oportunidades de negocios. Además, estos periodos sirven para explotar la creatividad y por tanto echar a andar un proyecto fructífero.

Conoce a estos aventureros que a pesar de la adversidad pandémica que afectó en primer lugar a la economía del sector restaurantero y de hostelería, se aventaron a poner toda la carne al asador para tener una nueva fuente de empleo.

Cortesía Pecana

CIUDAD DE MÉXICO

Pecana Panadería

Este pequeño negocio es un secreto a voces, así es como lo llaman por que por ahora no hay un lugar físico.

Es un concepto de panadería y postres caseros, hechos 100% de mantequilla con ingredientes de calidad. La mente detrás es Gaby Vázquez, que cursó estudios especializados en panadería y repostería en la Universidad del Claustro de Sor Juana; este negocio nace de la necesidad de apoyar a su familia en época de pandemia.

“Mi abuela me ha enseñado muchas cosas, entre ellas a hornear y me gusta mucho hacerlo. Recuerdo una infancia llena de harina y ella regañándome por no poner atención. Así que hace un año entré a un diplomado de panadería mexicana donde mejoré mi técnica y decidimos comenzar a hornear para ganar un extra de dinero”, comentó.

Por ahora ofrecen pan dulce como conchas, puerquitos, madalenas, rosca de naranja (la favorita y receta de la abuela); también hay panqués o pastel de tres leches y de chocolate.

Por ahora las entregas son en zonas como Roma, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc, Del Valle y Jardín Balbuena (sin costo o con un costo adicional a lugares más lejanos)

Síguelos por Instagram @pecanapanaderia y haz tus pedidos al correo: pecanapanaderia@gmail.com o por teléfono al: 55 39 53 27 31

Cortesía Casa Tijuana Proyect

TIJUANA

Casa Tijuana Proyect

Es una opción gastronómica de comida mexicana a domicilio, basado en la experiencia del Chef Juan Cabrera y sus recetas. “Creo que todo este tema de la pandemia no da para muchos lujos y el futuro tampoco los va a dar”, agregó. Por eso creó un concepto de cocina honesta y sin pretensiones. El hecho de llamarlo Casa, hace referencia a lo que se hace para la familia, para el grupo de personas que amas y están cerca de ti.

Tijuana, por ser una ciudad dinámica, con una mezcla moderna e interesante de los productos de la baja, sus valles y costas, en combinación con las técnicas y productos del resto de México.

Y Project, porque es algo que nace de un plan emergente, que tiene como objeto diversificar la forma de recibir los alimentos a domicilio o en una locación con elementos, mobiliario, ingredientes, arte, diseño y objetos que se hacen o existen en esa localidad.

En un futuro no muy lejano, el chef visualiza este proyecto como un lugar con clases de cocina, restaurante y de asesoramiento en cuanto a llevar una buena y deliciosa alimentación.

Pide tu box de mar que incluye sopa de atún, rasurado de pulpo y chile güerito relleno de camarón al teléfono: 664 765 8258

Cortesía Mi Lola

MICHOACÁN

Mi Lola

Gerardo Bautista puso en marcha este concepto hace 6 años en Morelia y gracias a la aceptación del público morelense, tomó la decisión de abrir otro restaurante en la misma ciudad.

El objetivo era abrir un tercer lugar, pero esta vez en Uruapan e inaugurarlo durante la Semana Santa, ya que durante esas fechas en la región se festeja uno de los tianguis artesanales más grandes de Latinoamérica. Y así fue, aunque la pandemia no permitió realizar todas las actividades como se tenían planeadas, el restaurante Mi Lola abrió, por ahora con servicio a domicilio.

Es importante destacar que fue levantado por los mismos empleados que al cerrar las otras dos sucursales de forma temporal se habían quedado sin trabajo.

Este restaurante lleno de sabor, color y encanto, ofrece un concepto gastronómico ítalo-argentino, hay pastas, ensaladas, cortes y su especialidad son las pizzas. Cuenta con platillos especiales elaborados con insumos de la localidad como la pizza de carnitas de Michoacán y la de uchepos.

Síguelos y has tus pedidos a través de sus redes sociales, Facebook: Mi Lola Uruapan o por WhatsApp: 52 443 410 0492

Cortesía Quelite

Quelite

Comenzó a gestarse desde febrero del 2020 y a pesar de saber lo que estaba pasando en el mundo, los chefs Jonathan Dávalos y Polo Vigil decidieron aventurarse y no detener su proyecto.

Polo comenta que de no haber sido así y se hubieran puesto a pensar detalladamente como iba a evolucionar la situación actual, quizá no se hubieran animado a abrir Qulite, por lo que asegura que fue la mejor decisión.

La idea del nombre tiene que ver con los brotes tiernos de quelites que están en peligro de extinción, por lo que el concepto va muy ligado con el tema. Ofrecen cocina mexicana contemporánea y a cada platillo le agregan un quelite, con la intención de dar a conocer en el estado productos poco conocido y utilizados, que son endémicos de del país.

Un detalle muy delicioso es que en este lugar elaboran su propio pan, por lo que también encontrarás una gran variedad de sándwiches y hamburguesas.

Sus platos más exitosos son el huitlacoche sobre cama de flor de calabaza y el filete cervecero con salsa de cerveza y Jamaica.

Síguelos y has tus pedidos a través de sus redes sociales, Instagram quelite.gdl y Facebook: Quelite

Lee también ⬇️

Cervezas apoyan a productores y a restaurantes

Si se cae la producción del campo, nos morimos de hambre todos

Suscríbete ⬇️

¿Quieres ser el primero en leer nuestro contenido gastronómico? Suscríbete AQUÍ y recíbelo cada 15 días