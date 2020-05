¿Hay riesgo a contagiarse de Covid-19 por pedir comida a domicilio?

Es muy común que surjan en nuestra cabeza millones de preguntas a cerca de las posibles formas de contagiarse de Covid-19, y una de ellas es el riesgo de contraer el virus solicitando comida a domicilio.

Antes que cualquier cosa, es importante mencionar que el SARS-CoV-2, que causa COVID-19 es un virus que causa enfermedades respiratorias y no enfermedades gastrointestinales. Según la Agencia de Medicamentos y Alimentación, por sus siglas en Inglés (FDA), la gente si puede llegar a enfermarse con virus como la norovirus y la hepatitis A por alimentos contaminados. Hasta el momento se desconoce si la exposición de alimentos a este virus es una vía de transmisión y por lo que por ahora no prevé que los productos alimenticios necesiten ser retirados del mercado debido al coronavirus.

¿Qué hacer?

Se recomienda lavar y desinfectar todo lo que se lleve a casa y, en cuanto a frutas y verduras, lavar con agua y con jabón, y al final poner gotitas de cloro desinfectante.

Cada alimento tiene diferentes procesos, lo ideal es usar un cepillo para el lavado de tubérculos y raíces como: papas, betabeles, zanahorias, etc., para asegurarnos de remover por completo la tierra que pudo quedar adherida y éstas queden perfectamente limpias, incluso si se va a retirar la cáscara.

Las verduras de hojas verdes, deben lavarse al chorro directo del agua y después desinfectarse durante 10 minutos en un recipiente con cloro o una solución que elimine los microorganismos que viven en ellas.

Todas las frutas, incluyendo las de cáscara dura, también deben lavarse para eliminar cualquier bacteria o residuo que se encuentre en su superficie y pueda resultar tóxica para el ser humano, como insecticidas o sustancias para el control de plagas, a los que pudieron estar expuestas.

Además, es recomendable utilizar diferentes esponjas para el lavado de frutas y verduras, diferente al que se utiliza para los trastes de la casa.

Mientras tanto, CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dice que limpiar no mata los gérmenes, pero al removerlos, es posible disminuir su cantidad y el riesgo de infección por propagación. Si una superficie fue contaminada con el virus por una persona con Covid-19 confirmado o presunto, la superficie debería limpiarse y desinfectarse. La desinfección mata los gérmenes en las superficies.

Por lo tanto, se recomienda el aseo diario de la cocina y los lugares donde se prepara la comida con soluciones a base de coloro, agua y jabón.

Contaminación cruzada

Sucede cuando se prepara un alimento de origen animal y se coloca en una superficie que puede ser la mesa de la cocina, una tabla o recipiente; al estar cruda puede tener bacterias, que si bien, se mueren al momento de la cocción, al estar aún crudo, puede dejarlas en la superficie donde posteriormente colocamos la verdura con la que se va a acompañar la proteína y pasar esas bacterias al alimento que comeremos crudo.

Por lo anterior, la recomendación es utilizar diferentes utensilios para los alimentos de origen animal y lavarlos adecuadamente, antes de continuar cocinando.

Esta es una lista aprobada recomendada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para el uso de desinfectantes ante SARS-CoV-2, https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Un estudio reciente publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine de científicos de un laboratorio federal informó que el SARS-CoV-2, el virus que causa la actual pandemia de coronavirus, puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable por hasta 72 horas, en cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que hay varias medidas que se pueden aplicar para protegerse del nuevo coronavirus y pone una liga para tomar precauciones: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

