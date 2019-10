Sabores mexicanos

Mail: aderezo@oem.com.mx

La reconocida chef Carmen Titita Ramírez Degollado toma la casa que fue la última morada del expresidente Antonio López de Santa Anna para abrir su clásico y delicioso restaurante, El Bajío.

Se trata de una casona protegida por el INAH, un lugar mágico, como muchos en el Centro Histórico. Los herrajes, ventanales, columnas de piedra y la majestuosa escalera, entre otros detalles que se conservan desde el siglo XIX, hacen juego con las artesanías mexicanas seleccionadas por el arquitecto y diseñador Luis Enrique Noriega, quien con su talento se ha encargado de vestir las distintas sucursales del ya mencionado restaurante.

“Cuando vine por primera vez, la casa estaba en ruinas y no me gustó nada, pero los vidrios biselados me remontaron a los vidrios de mi casa y volví a venir y dije qué bella es la casa, y conforme se iba restaurando me fui enamorando”, comenta la chef Carmen Titita

El Bajío Centro Histórico cuenta con nueve espacios diferentes y cada uno posee una atmósfera única. Así, los salones Santa Anna, Otomí, Canastos, Corazones, Oro, Amate, Catrinas, Ollitas y el Patio Central son perfectos para cualquier ocasión.

El concepto es el mismo, cocina mexicana con toques veracruzanos muy al estilo de doña Titita. Hay almuerzos completos para desayunar, como chilaquiles acompañados de café de olla; a la hora de la comida y de la cena hay antojitos de banqueta y podrás deleitarte con infinidad de ellos, como las empanadas de plátano rellenas de frijol y las garnachas orizabeñas. También hay variedad de platos fuertes, entre los que se encuentran el mole Xico, los pipianes y por supuesto, las carnitas y barbacoa que han dado prestigio al restaurante. También hay una sección con pocas calorías para los que guardan dieta, un menú infantil y deliciosos postres; prueba la capirotada, la favorita de la chef.

Dónde: Bolívar 14, Centro Histórico