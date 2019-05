Suplemento Aderezo

A continuación te compartimos las nuevas tendencias, los sabores y experiencias gastronómicas que no te puedes perder.



La artista visual Tania Esponda Aja nos platica de su pasión por el arte; ha estudiado en distintas instituciones artísticas en México, Italia y EU de la mano de varios maestros que le enseñaron diversas técnicas.

El chef de origen oaxaqueño Pedro Ortega, de Grupo Estoril de México, visitó la semana pasada Bogotá, Colombia, para presumir la cocina de nuestro país.

Más de 70 restaurantes se presentarán este fin de semana en Sabores Polanco, un evento dedicado a lo mejor de la gastronomía. Este 2019 el invitado especial será Oaxaca, por lo que promete ser un agasajo a nuestro paladar. Además, la Ciudad de México participará con deliciosa cocina de sus 16 alcaldías, con la finalidad de invitar a los suculentos rincones de la urbe anfitriona.

Para calmar la sed con estilo, nada mejor que una bebida preparada. La ola de calor está a todo lo que da y a nadie le caerían mal unos cocteles frescos. Por ello, Jack Daniel´s nos comparte estas deliciosas recetas para preparar uno tragos coquetos en casa.

Se trata de una deliciosa barra tradicional de sushi, aunque también puedes encontrar platillos de especialidad japonesa. Abrieron sus puertas al público hace muy poco, no tienen ni un mes en el mercado y ya es todo un éxito en la zona; llega con tiempo porque Jorge Ramos, propietario del lugar, nos platicó que afortunadamente han tenido llenos totales a la hora de la comida.

Estás en la oficina y de pronto ¡Pum!, te enfermas del estómago y no te explicas por qué pues no has comido en la calle y llevas los alimentos desde tu casa. La respuesta puede estar en que no todos los alimentos pueden ser transportados o conservados por muchas horas en los famosos recipientes de plástico de uso común en oficinas. Aquí te enlistamos alimentos que sería mejor no llevar en tupper y si lo haces, cómo conservarlos.

Llevar una vida más sana y eco friendly ya no es una opción, sino que debe convertirse en un estilo de vida. Las nuevas generaciones se preocupan cada vez más por el medio ambiente y el entorno en el que vivimos, es por eso que han salido al mercado nuevas marcas sustentables, con productos que además de ayudar a cuidar a nuestra tierra están creando tendencia.

Uno de mis condimentos favoritos después de la sal es la pimienta; por años fue un infaltable en la cocina de mi casa, me gustaba ese sabor picosito que le daba a mis platillos, por lo que me excedía y le echaba más y más a la carne en el asador.