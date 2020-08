Tress Prime, carne y mariscos al grill

En medio de la incertidumbre y la resiliencia, la creatividad se vuelve esencial para evolucionar. Hoy, vivimos una situación sin precedentes que modificó la vida tal cual la conocíamos. Sin embargo, existen emprendedores con coraje y visión positiva.

Tress Prime es uno de ellos, un restaurante que abrió sus puertas justo a días de que se declara la pandemia y se ordenara cerrar los establecimientos.Para el chef Ignacio Vega, no fue fácil, se mantuvieron de las ventas delivery y take away, pero ya están abiertos con mínima capacidad y todas las medidas de seguridad.

Diseño de interior elegante y sofisticado pero de ambiente relajado / Foto Cortesía Tress Prime

Aunque el lugar puede asombrarte por su estilo sofisticado y de muy buen gusto, el ambiente es relajado y perfecto para compartir entre amigos, además todos estarán contentos por relación en calidad – precio.

Tiene una cocina de brasa abierta, por lo que casi desde cualquier punto puedes comenzar a abrir el apetito tan solo con la mirada.

Para los paladares exigentes este lugar ofrece cortes añejados y pan recién horneado a cualquier hora del día.

Entre los platillos insignia están el Tomahawk, delicia impactante ante la mirada de cualquier carnívoro.

En el mismo lugar se encuentra el pulpo al grill marinado a la perfección con una mezcla de tres chiles y cocinado con el sabor ahumado que le da el carbón a la parrilla combinado con madera de cedro. Las tostadas de atún no se quedan atrás y los tacos de papada definitivamente te harán alucinar.

Pulpo a los tres chiles / Foto Cortesía Tress Prime

A esto se le suman una variedad de entradas, ensaladas, sopas, cortes y especialidades cocinadas a las brasas; y los postres son el perfecto final feliz.

La cava de este lugar ofrece una selección de etiquetas muy variada, en su mayoría son vinos mexicanos, hay una extensa variedad licores de todas partes del mundo, el chef es fan del whiskey por lo que encontrarás etiquetas exclusivas. Además, su barra de coctelería cuenta con infinidad de tragos muy sexys.

Avemus Roma, una versión del clásico martini con ginebra de olivas y un toque de aceite de cítricos / Foto Cortesía Tress Prime

DÓNDE: Diagonal Patriotismo 6, Hipódromo Condesa

