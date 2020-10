Grupo Morsa: El eterno tributo a The Beatles

Los Beatles estuvieron muy cerca de llegar a tocar en México. El 28 de agosto de 1965 sería la fecha elegida para que el grupo ofreciera una presentación en la capital del país. Pero para entonces, el regente del Departamento del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu, impidió que la banda se presentara por considerarlos como un símbolo de rebeldía.

Apenas 20 días antes, el cuarteto de Liverpool había lanzado al mercado su quinto álbum de estudio: Help!, cuyos sencillos Ticket to ride y el homónimo que dio nombre al disco habían llegado al número 1 de las listas de Billboard en Estados Unidos. Los Beatles eran la banda más importante e influyente en todo el mundo.

“Mucha gente se quedó con las ganas de vivir esa experiencia en México. No tuvimos la fortuna de ver al grupo en un concierto en vivo, aunque se intentó, no se logró. Personalmente, quedarme con esas ganas fue lo que me motivó a recrear las canciones de los Beatles”, dice Víctor Rosas.

Foto: Cortesía

Este hombre de melena larga y canosa, igual que su barba, se encontró con otros tres fanáticos de la banda en 1982 en un concurso para conmemorar los 20 años de Love me do. Ahí, los cuatro participaron recreando las canciones del grupo y lo hicieron tan bien que decidieron continuar juntos bajo el nombre de Grupo Morsa.

Se convirtieron en un conjunto que desde entonces rinde tributo a The Beatles tocando sus canciones en vivo, han durado más que los mismos músicos ingleses, cuya música se mantiene vigente, pero que apenas estuvieron activos durante 10 años.

“Queríamos recrear cómo habría sido si hubiéramos tenido la oportunidad de verlos, de escucharlos, pensar que esa habría sido la emoción que sentiría el público al ver a un grupo tocando las canciones de The Beatles, que algo similar había sucedido si ellos hubieran venido a tocar a México”, dice Rosas, quien es el único miembro fundador de Grupo Morsa que sigue activo.

“Ha habido cambios en la agrupación”, admite el beatlemaniaco. “Pero lo que distingue a todos los elementos del grupo es que somos fans de los Beatles, por supuesto. El requisito básico para ser parte es que les guste la música de corazón porque ese fue el espíritu que nos motivó a juntarnos en la primera alineación”.

Foto: Cortesía

Tanto Víctor Rosas como el resto de los miembros de Grupo Morsa tiene algo claro: “Tocar en el escenario no quiere decir que yo me siento Paul McCartney o John Lennon, nada de eso. Simplemente es estar recreando la música lo más parecido posible y trasmitirle eso a la gente”.

Por eso es que en sus inicios Grupo Morsa encontró rápidamente un espacio entre los fans de los Beatles. No recuerda que hubiera malos comentarios o comparaciones exageradas más que las críticas que naturalmente se dan a un proyecto que busca rendir tributo.

“Afortunadamente la mayoría de los comentarios que nos hacía la gente que se acercaba después de las presentaciones eran para felicitarnos, porque nos decían que estaban emocionados, que cerraban los ojos y habían viajado a otra época”, dice el músico.

Foto: Cortesía

Grupo Morsa se ha presentado fuera de México en varias ocasiones y en festivales de música dentro del país. Sus actuaciones son clave en cualquier evento que rinda tributo a The Beatles y las tocadas pueden llegar a juntarse cuando se celebra algún aniversario especial para los fans.

“Independientemente de que hacer esto se ha convertido en una manera de vivir, de trabajar, este tipo de comentarios son los que no tienen precio; sentir o ver que conmoviste a alguien por tocar la música de los Beatles. Es algo maravilloso”, concluye.









