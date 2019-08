Guía para reconectar la sexualidad femenina

La sexóloga Ariadna Pulido ha tenido en la televisión un medio para contestar las inquietudes del público en torno al sexo y son tantas las que provienen por parte de las mujeres, que decidió escribir un libro cuya esencia es reconectar la sexualidad femenina, para que ésta sea plena, fuera de atavismos y prejuicios.

Entrevistada con motivo de su libro Lo que nos preguntamos las mujeres, la también terapeuta de pareja, quien confiesa que partió de su propia experiencia como alguien que alcanzó su primer orgasmo a los 30 años para dedicarse a la sexología, explica cómo nació la idea de la publicación de editorial Diana.

“La idea de hacer este libro fue porque me buscó editorial Planeta. Yo tenía una sección de sexualidad, en un programa de Televisión Azteca que se llamaba El café mañanero con Ariadna Pulido y me propusieron ser como la voz femenina, para llevarle el mensaje a los hombres y mujeres que reconecten con su sexualidad, más con la sensualidad”.

¿Cómo escogiste los temas?

En las redes hice un balance de las preguntas más frecuentes y fue un cúmulo de ellas, entregué como 600 y ellos (los de la editorial) vieron cuales eran, desde las más básicas, hasta las más recurrentes. De alguna manera quise como enfocarme en todos los ámbitos, quise ser muy clara en el lenguaje. Manejar la sexualidad como algo natural, no como algo tabú, ese es una de mis encomiendas y responsabilidades, eso tenemos que hacer las mujeres, reconectarnos con la sexualidad, como escritora decir las cosas tal como son, sin miedo”.

¿Por qué algunas mujeres no expresan su sexualidad?

Uno de los motivos es la religión, en este libro traté de hacer la diferencia entre los mitos y las creencia. Las mujeres debemos sentirnos a gusto con nuestro cuerpo, amarlo y explorarlo. A partir de ahí abrirse a cualquier experiencia y siempre manejo esta regla de oro, haz lo que tú quieras, no lo que no te guste, siempre, desde el deseo previo y de acuerdo a tus convicciones.

¿Cuál es la pregunta más recurrente?

“Es si después de una cirugía como una histerectomía u otra operación fuerte pierdes el deseo sexual y qué tanto afecta la menopausia en este. Tambi{en el tamaño del pene es algo que causa muchas interrogantes, si de acuerdo a la longitud da placer o no, cuales son los centímetros normales. La parte de las fantasías, inquieta sobre manera, hasta donde vivirlas, propuestas que les han hecho a algunas televidentes sus propias parejas como una relación swinger, hasta donde sí, hasta no y el miedo de no estar dispuestas hasta donde el hombre quiere, donde las mujeres tenemos este biorritmo de pensar más en otra cosa que la sexualidad, eso es lo más recurrente, donde se sienten con amenaza de que les puedan poner el cuerno”.

Literatura Yo lo único que hago es escribir: Juan Villoro

¿Qué pasa con asuntos como el machismo?

Hasta donde escucho mi propia voz y pongo límites. Aquí en el libro invito a que trabajen como mexicanas, quiero enfatizar con esa creencia de culpa que tenemos, hay una co dependencia muy alta, aquí les invito a que entren a una de mis páginas de internet y hagan un cuestionario para ver su nivel de co dependencia, entonces, cuando uno aprende a que tiene el derecho de decir que quiere y que no, a partir de ahí, ya entra la libertad de vivir una sexualidad, plena, cuando transgredo mis propios límites, entonces por medio de que te vayas con alguien más y entonces tengo sexo contigo para que no te vayas, pero me siento utilizada y finjo un orgasmo, entras en constipación donde ya no te interesa la parte sexual”.

Los medios de comunicación ¿qué tanta apertura han tenido a tratar temas sexuales?

Ha sido maravilloso porque hay una brecha de esta desconexión que tenemos como mujeres, entonces, yo los veo como mucho más abiertos en estos dos espacios en los que he estado como Enamorándonos y Venga la alegría, no hay censura, mientras no sea vulgar y de mal gusto, la terminología como es y ver el sexo como algo natural, porque es algo que vivimos todos.

¿Por qué eres sexóloga?

De primera mano tuve una desconexión muy fuerte conmigo. A mis 30 años empecé a vivir mi sexualidad, a quitarme cualquier tema tabú. Lo digo en el libro, mi primer orgasmo lo tuve a esa edad y al ver que el problema de muchas parejas era la sexualidad, entonces decidí hacer la especialidad.

Literatura Evocan la pasión literaria de José Luis Cuevas

¿Cómo ves a la mujer mexicana, respecto a su sexualidad?

La veo muy desconectada, incluso me comentaban, Ariadna es que en el libro hay desde la pregunta más básica, absurda hasta la más compleja. Con mi mamá no hablaba de este tema y yo si lo hago con mi hija, creo que entre los milenials y los centenials, hay más conexión, sin verme juiciosa, creo que se están perfilando para una sexualidad más plena.

Finalmente, Ariadna, menciona que después de Lo que nos preguntamos las mujeres que tiene un formato de ágil consulta e imágenes de un erotismo sutil, hará otros cuatro libros acerca a la sexualidad, y el último estará dedicado a la comunidad gay.