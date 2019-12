En Debate: ¿Has robado libros?

Se dio a conocer un video donde se ve al embajador de México en Argentina robarse un libro. El diplomático fue suspendido de su cargo. Y se abrió el debate

Roberto Bolaño | Escritor (QEPD)

“Los libros que más recuerdo son los que robé en México D.F., entre los 16 y los 19 años, y los que compré en Chile cuando tenía 20, en los primeros meses del golpe de Estado”.

Leonardo valencia | Autor del libro “La luna nómada”

“La propuesta indecente de qué libro robaría es tentadora. Hay una forma diferida de hacerlo: no devolver un libro prestado”.

Cristian Vázquez | Ensayista de Letras Libres

“El robo de libros sigue rodeado de un aura de romanticismo, de un ‘aire cool’. Pero no es ni más ni menos grave que robar un collar, una consola de videojuegos o una bicicleta”.

Rodrigo Fresán | Escritor chileno

“Cuando robamos libros, en cambio, el músculo de nuestro cerebro actúa en perfecta comunión con los músculos de nuestro cuerpo. Cuando se roban libros, uno piensa y actúa y, de algún modo, uno lee y escribe. Cuando se roban libros, uno es persona y personaje”.

Betty | Encargada de librería Nadir (Argentina)

“¿Una cifra? Si tuviera que arrojar un número diría que son unos 30 a 40 los libros faltantes cada mes.Me acuerdo cuando abrió el local de Villa del Parque: en la entrada había un panel con las Obras Completas de Freud y minutos después estaba vacío. Por eso algunos libros de psicoanálisis, como los de Freud o Lacan, que son muy caros, los tengo más cerca del mostrador”.

Bárbara Ayuso | Escritora

“Robar libros es algo importantísimo. No por el riesgo, la descarga adrenalínica del delito o el aura vagamente romántica del hurto intelectual. Lo es porque esos, los que un día camuflamos en el abrigo, deslizamos en un bolso o acomodamos en la cintura del pantalón, son los libros que vamos a recordar siempre”.

María Teresa Carbano | Presidenta de la Fundación El Libro

“Una suerte de ‘panacea’ para el ladrón de libros son los eventos multitudinarios. Los robos en la Feria del Libro son bastante usuales. Incluso lo viví como expositora… No sé si es una cantidad impresionante, pero ocurre y es parte del riesgo”.

Andrés Manuel López Obrador | Presidente de México

"Si hay errores, porque eso debe de tomarse en cuenta, todos cometemos errores, todos. No sé quién pueda decir que no comete errores. No hay que incurrir en linchamientos. Valero Recio Becerra es una "una persona con una trayectoria diría, limpia en política exterior es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura".