Hip-hop y panafricanismo, la banda sonora de la transnacionalización

El hip-hop es muchas cosas. Más recientemente, se ha convertido más en un producto básico, una empresa comercial, pero siempre ha sido y sigue siendo una cultura global que representa las realidades locales.

Habla sobre de dónde es uno, a través de letras de rap, los DJ, el graffiti y el breakdance, incorporando jerga local, referencias, cuentos de vecindario, sonidos y estilos.

El hip-hop surgió en la década de 1970 en el sur del Bronx, en la ciudad norteamericana de Nueva York, entre jóvenes afroamericanos de clase trabajadora, así como inmigrantes caribeños y latinos.

La conexión de la cultura hip-hop con las tradiciones musicales y sociales africanas estaría bien documentada, en publicaciones como mi libro Hip Hop in Africa: Prophets of the City y Dustyfoot Philosophers.

En sus raíces y manifestaciones, sostengo, el hip-hop también ha demostrado ser un poderoso vehículo para difundir y dar forma al panafricanismo.

El panafricanismo es un reconocimiento de los lazos sociales, culturales e históricos que unen a los afrodescendientes. Es una comprensión de las luchas compartidas y, como resultado, los destinos compartidos.

También es una comprensión de la importancia de desmantelar las divisiones entre los africanos para trabajar por una mayor solidaridad social, cultural y política.

Mi trabajo se ha centrado en el hip-hop como banda sonora de la transnacionalización, la difusión más allá de las fronteras nacionales, de las comunidades e identidades africanas.

Esto incluye la migración creciente y diversificada de africanos a países de todo el mundo. Hoy, un número creciente de africanos ha vivido en más de dos países. También ha habido un aumento de las migraciones a África desde la diáspora africana, personas de ascendencia africana que se encuentran diseminadas por todo el mundo. Algunos de estos migrantes de la diáspora también son africanos que migran a países de África distintos al suyo.

Un artista cuyo trabajo es tanto una articulación de estas tendencias transnacionales como del avance del panafricanismo es la estrella del hip-hop Blitz the Ambassador, nacido en Ghana y radicado en Nueva York.

Vemos esto en todo su catálogo, desde canciones como “Emmet Still” y “Sankofa” de su álbum de 2005 Double Consciousness hasta “Hello Africa” en su lanzamiento de 2016 Diasporadical.

En Hello Africa rapea:

Recién aterrizado, pasaporte de Ecowas. Conocido internacionalmente, les doy lo que piden. Desde la ciudad de Accra hasta las afueras de Marrakech ...

Él procede a llevarnos en un viaje a través de África de una manera que reconoce su identidad como africano perteneciente al continente, y también su relación transnacional con el continente. Lanza diferentes idiomas (árabe, swahili, kinyarwanda, wolof) mientras se mueve por diferentes ciudades.

Graffiti y breakdance, dos elementos básicos del hip-hop / Foto: Especial

El panafricanismo no es una idea o un movimiento nuevo

Sus raíces son precoloniales. Sigue habiendo una seria inversión en una agenda panafricana establecida por intelectuales como Kwame Nkrumah de Ghana, Julius Nyerere de Tanzania, C.L.R. James de Trinidad y W.E.B. DuBois de EE. UU.

El hip hop es un catalizador importante del panafricanismo actual. Estamos viendo un cambio cultural importante a través de colaboraciones entre artistas africanos y de la diáspora africana, así como la inclusión de elementos panafricanos en su música.

Algunas de estas canciones son importantes para reunir a artistas conocidos por hacer declaraciones sociales. The Return, de la artista de hip-hop Sampa The Great, fue un álbum importante que recibió muchos elogios. A partir de él, las canciones “Final Form” y “Energy” son representaciones de la voz panafricana del hip-hop.

Hemos visto colaboraciones importantes entre artistas de hip hop en África y en la diáspora que se remontan a principios de la década de 1990. Pero vemos un aumento después de 2010. Cuando los artistas africanos comenzaron a usar las redes sociales y compartir archivos, pudieron aumentar sus colaboraciones.

En 2011, el pionero del hip-hop senegalés Didier Awadi lanzó el principal proyecto de colaboración, Présidents d'Afrique (Presidents of Africa), que presenta colaboraciones con artistas de Burkina Faso, República Democrática del Congo, Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Francia y Estados Unidos. También muestreó discursos de líderes anteriores como Aimé Césaire, Nyerere, Nkrumah, Malcolm X y Martin Luther King.

Y la creciente presencia de africanos en puestos importantes en la industria del entretenimiento de Estados Unidos ha significado que estas colaboraciones están comenzando a suceder en plataformas más convencionales.

Dos proyectos de gran presupuesto que han atraído una atención significativa son la película estadounidense Black Panther (2018) y el álbum visual Black is King de la estrella pop estadounidense Beyoncé (2020).

Hay muchas críticas importantes a estos proyectos. Las grandes discográficas prefieren fórmulas probadas (rentables) a la innovación de los artistas. Existe una tendencia hacia una homogeneización - un agrupamiento - de África y una marginación de las voces de los artistas africanos.

Pero también debemos entender que ambos proyectos son producto de la transnacionalización de las comunidades e identidades africanas. Existen en parte debido a la mayor movilidad de las comunidades africanas en todo el mundo. También debemos reconocer su impacto en ayudar a cultivar identidades panafricanas.

Habrá más de estos proyectos producidos. También se seguirán produciendo estos proyectos con presupuestos más reducidos. Pero imagínese si Sampa the Great's Final Form tuviera un presupuesto de Black is King. ¿Habría críticas a esta artista nacida en Australia si usara incorrectamente un símbolo africano en particular?

Canciones como Final Form y Hello Africa son celebraciones de Blackness, en espacios globales. Este panafricanismo es el reconocimiento de que los pueblos africanos son transnacionales y multiculturales. Es un entendimiento de que los pueblos africanos deben permanecer unidos. Es también un llamado a comprender y respetar las diferencias en nuestras luchas ya resistir la tentación de imponer modelos “universales” de liberación. El panafricanismo también es feminista, antihomófobo y antiimperialista.

La importancia de la música africana y el hip hop es que también nos da pistas sobre lo que está sucediendo con el panafricanismo. El panafricanismo no es un movimiento que se desvaneció o que solo vive entre una pequeña minoría. Es dinámico y se ha adaptado a nuevas realidades.

