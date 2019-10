Historia personal ambientada en los 80

MORELIA.-Como una necesidad de representar a una figura paternal con la que no contó en su infancia, el director Hari Sama decidió participar como actor en su propia película, Esto no es Berlín, una historia que toca la historia de un chico que descubre el mundo de la contracultura en los años ochenta y que toma como base las vivencias personales del director mexicano, en donde el realizador interpreta a Esteban, tío del protagonista.

“El asunto de hacer al tío viene un poco de esa misma manera de pensar el arte y el cine. Me regalé a mí mismo una figura paterna que me hubiera gustado de alguna forma tener, una figura que sostuviera un proceso de indagación a veces emocionante, pero también muy doloroso. Y me lo regaléporque el tiempo de alguna forma es una creación humana”, explicó el director a la prensa mexicana para presentar esta cinta que forma parte de la selección oficial en la Sección de Largometraje Mexicano de la decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Xabiani Ponce de León es el responsable de dar vida a Carlos, quien representa la figura de Hari Sama en un ambiente contracultural, donde la música y el arte conceptual son herramientas que dieron forma al realizador mexicano a través de los años. “Nunca me dijo que lo iba a interpretar de pequeño, sino que mas bien me lo dio a entender. Y estuvimos preparando varias semanas antes, sobre todo para entrar en contexto histórico, nos contaba su vida, de todo lo que te puedas imaginar”, explicó el actor.

Para lograr esto, fueron varios meses de preparación, en los que también participó José Antonio Toledano, dando vida a Gera, mejor amigo de Carlos, y con quien descubre un mundo donde los estereotipos no tienen cabida. “Fue una cosa muy inmersiva, Hari nos trató de absorber y meter completamente en ese mundo. Era como tratar de entenderlo desde esta perspectiva. Fue el tiempo que se tomó en permitirnos a nosotros hacer una búsqueda como interna cada uno de qué queríamos con cada uno de nuestros personajes y compaginarlo con lo que había escrito y con las personas a las que estaba visualizando”, agregó el actor.

Esto no es Berlín se llevó el Premio Especial del Jurado, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía y Premio Especial del Jurado de la Crítica en el Festival Internacional de Cine de Málaga, además de haberse presentado en los certámenes de San Sebastián, Sundance y Tribeca.