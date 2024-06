SOY / [Entrevista] I. Jordan y la alegría de vivir en el mundo trans

India Jordan creció en Doncaster, Inglaterra, donde estudió filosofía antes de involucrarse en la escena electrónica local, participando en las fiestas de clubes como el Crystal Clear DJ Society.

En esa época se dio cuenta de que se identificaba más con las etiquetas de género fluido y queer, por lo que antes de terminar la universidad se cambió el nombre por el de Jordan Tek.

Sin embargo, en ese momento no se identificaba del todo con las fiestas queer de su ciudad, por lo que se mudó a Londres, donde finalmente encontró una escena mucho más acorde con sus intereses, como cuenta en entrevista con SOY:

“Cuando era niño vivía en el norte del Reino Unido, en una zona de clase trabajadora y de bajos ingresos, donde muchos de los espacios LGBTQ+ simplemente tocaban música pop y música comercial bastante genérica, así que fue hasta que llegué a Londres donde pude encontrar espacios más enfocados en la música electrónica, no sólo en el pop”.

I AM JORDAN de I. JORDAN

Fue gracias a ese cambio de aires que Jordan comenzó a interesarse en producir música bailable, concretamente en subgéneros como el donk, el hardstyle, el trance eufórico y el house, además de que comenzó a realizar remixes y colaboraciones con artistas como Fred Again, Planningtorock, Fever Ray, Romy y Eliza Roze, entre otros.

Ya con el mote artístico de I. Jordan, su reputación como DJ comenzó a crecer, por lo que se hizo acreedor a una nominación como Best DJ en los Best of British Awards 2023 de DJ Mag, y una nominación como AIM Breakthrough Artist 2023, además de que obtuvo el lugar número 8 entre los 25 mejores DJs que según la revista especializada Mixmag definieron ese año.

Con todo lo anterior como respaldo, el artista se comenzó a enfocar también en el que sería su álbum debut, el cual finalmente vio la luz este 2024.

En dicho trabajo, titulado I Am Jordan, el británico dice que celebra alegremente el éxtasis colectivo como una forma de autodescubrimiento.

“Este álbum trata sobre la alegría”, dice. “Se trata de mi alegría como persona trans, y de la alegría trans en general, de trabajar con personas trans, de hacer toda esta música divertida juntxs”.

Algunos de los cortes que primero se dieron a conocer de esta grabación, fueron las eufóricas “Round n Round” y “Close To You”, además del sencillo principal “Real Hot n Naughty”, un himno de baile queer en el que colabora el actor de Sex Education Felix Mufti.

“Felix y yo éramos buenos amigos desde hacía bastante tiempo, porque él además es bailarín y actuó en uno de mis sets. Y posteriormente lo invité a colaborar en esta canción”, recuerda.

Se inspira en los noventa

Le comentamos que varios de los tracks de este disco suenan mucho al house de los años noventa, lo cual puede ser curioso porque se ve que es alguien muy joven aún.

“Bueno, yo nací precisamente en 1990, así que me tocó vivir algo de esa década, digamos que mi introducción a la música electrónica ocurrió en esos años, así que estoy muy influenciado por el UK trance y estilos similares”.

A juzgar por el sonido de varias de estas canciones, uno puede intuir que las presentaciones en vivo del DJ son fiestas llenas de euforia, pero él las describe así:

“Yo diría que en mis shows hay mucha energía y felicidad; todos suelen estar con las manos arriba y eso es algo bueno, porque me gusta hacer que la gente se sienta bien cuando va al club, de eso se trata, de pasar un buen rato”.

En su sencillo 'Real Hot n Naughty' colabora el actor de Sex Education Felix Mufti

Sin embargo, otros de sus tracks poseen un sonido más ambiental e introspectivo, como es el caso de las abridoras “When Lights Flash” y “Casino High”, que se perfilan como un contraste interesante para el resto del disco.

“De hecho ‘Casino High’ es mi favorita del álbum, porque es algo que quizá no esperarías de mí si me conoces como DJ, pero siento que refleja que quiero ir más allá… Me gusta mucho el suspenso que ese track genera. Digamos que ese track es uno de los que reflejan mi otro lado”.

I. Jordan asegura que aunque el disco lleva su propio nombre, este es un producto de su comunidad.

“Todos estamos interconectados y la idea de ser individuos me parece que es más como una especie de mito… Al menos yo no sería quien soy sin todos los que están a mi alrededor, especialmente los amigos que me han apoyado durante todo el proceso de transición, los amigos trans en los que he confiado, los chats grupales de Reddit, todo es muy importante. En la comunidad trans, ningunx de nosotrxs hace las cosas por su cuenta”.

Añade que el solo hecho de abandonar la versión glorificada que hay alrededor de la idea de los individuos es reconocer que nadie vive en una isla y que todos estamos aquí para apoyarnos unos a otros.

Después de salir de gira por varios festivales, el DJ espera visitar México en septiembre

Sobre Ninja Tune, el prestigioso sello británico que edita este primer disco del artista, comenta:

“Estar con ellos significa mucho para mí, porque he estado siguiendo a muchos de sus artistas, creo que desde que tenía 16 años, así que he sido un gran admirador del sello prácticamente toda mi vida y ahora el hecho de haber firmado y trabajar con ellos pues es un gran honor”, cuenta.

Volviendo al tema de Londres, le preguntamos si es también una ciudad de avanzada cuando hablamos de respeto y tolerancia hacia los demás.

“Sí, bueno, yo vivo en una zona muy concreta de la ciudad que es muy diversa y tolerante, donde la mayoría de la gente es de izquierda y donde todos estamos tranquilos con esa idea. Sin embargo, hay partes de Londres donde hay una preferencia por la extrema derecha. Londres es lo suficientemente grande como para tener espacios seguros para una variedad y diversidad de personas, sin embargo, creo que en general el Reino Unido no es un lugar tolerante ni seguro”, lamenta.

Este verano, I. Jordan saldrá gira por múltiples escenarios, incluyendo los del Boomtown Festival, Pukkelpop Festival y Field Day, donde presentará su nueva música, además de que adelanta que posiblemente también visite México.

“Yo espero verlos pronto por allá, estamos trabajando en ello, así que si todo sale bien podríamos vernos por ahí en septiembre… Estoy cruzando los dedos para que así sea”, confiesa.





Escucha la música de I. Jordan en https://i-jordan.bandcamp.com