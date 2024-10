Iglesia medieval de San Jorge de Lukova: el templo en República Checa habitado por fantasmas

Una de las iglesias más tétricas alrededor del mundo es la iglesia medieval de San Jorge en Lukova, República Checa. Este templo con más de 500 años ha sufrido varias modificaciones e incluso un gran incendio. En la actualidad está "habitada por fantasmas", siendo uno de los mayores atractivos de dicho país europeo.

La historia de esta iglesia se remonta al siglo XV, centenario en el que tuvo su origen la construcción original de la iglesia. Sus cambios y reconstrucciones comenzaron en 1621, año en que el templo religioso se incendió. Tras la primera restauración en 1760 se dio otra gran incendio..

Fue de esta manera se construyó la actual iglesia de San Jorge en los años 1763-1767, esto de acuerdo con los planos del constructor, Franz Pöpperle.

Los elementos de la iglesia son bastantes antiguos, por ejemplo, el órgano data del año 1775, las campanas son de 1763 y el altar mayor es de 1776.

En cuanto su estilo arquitectónico, la Iglesia de San Jorge cuenta con características del rococó.

Sus modificaciones no terminaron ahí, pues en 1834 el templo fue modernizado, de hecho su emblemática torre se añadió a la iglesia hasta 1885. En la entrada de la iglesia se puede observar una valla decorativa de hierro forjado y una puerta con relieves metálicos de Cristo, la Virgen María, San Jorge y San Miguel, los cuales fueron añadidos hasta 1926.

¿Por qué hay fantasmas en la Iglesia de San Jorge de Lukova?

Se trata de una obra de arte de Jakub Hadrava, quien en 2012, siendo en ese entonces estudiante de Bellas Artes, llevó a cabo su trabajo de tesis en la Iglesia de San Jorge, a la cual nombró como "Mi Mente".

The Kostel svatého Jiří in #Czechia is the world’s creepiest church, abandoned after believed to be haunted, an art student decided to make linen plastered “ghosts” to inhabit the place. Since then the congregation has returned holding services along their ghost friends. #cool pic.twitter.com/mMsJli3zXs — Paul B/ Barbs (@GeographyNow) April 16, 2018

La iglesia, que había quedado abandonada tras un colapso de su techo durante un funeral en 1968, fue el lugar idóneo para Hadrava, quien tenía como objetivo acercar al espectador al mundo pasado, cuando la iglesia era utilizada por personas para quienes la fe era una parte natural de la vida.

"La iglesia, como lugar donde una persona se encuentra con Dios, con su maestro moral, es un lugar que, en mi opinión, está destinado principalmente al cultivo del bien en las personas. El hecho de que estos edificios estén ahora vacíos y en decadencia se refleja también en la condición de la gente de hoy, que también está mentalmente decayendo y, posteriormente, desmoronándose". explica Hadrava en el sitio web de la iglesia de San Jorge.





Is someone there? ⛪️👻 A ghostly figure joins a phantom congregation in this abandoned Czech church. The Kostel sv. Jiří in Luková village is the perfect spot for a spooky Halloween visit. #travelphotography #halloween #czechrepublic #europe 🇪🇺🇨🇿pic.twitter.com/uyhyV40Ew1 — Genius Technology (@Geniustechw) October 10, 2024





Quería intentar devolver a este espacio una cierta santidad que había perdido por el trato despiadado y, sobre todo, por el desinterés de los vecinos.Explica Hadrava

El trabajo artístico de Hadrava tuvo tal éxito que la iglesia está siendo rescatada debido a los múltiples turistas que visitan el antiguo templo, el cual estaba en abandono debido a supersticiones, pues además de los incendios, el incidente en el funeral de 1968 alejó a la gente por décadas del recinto religioso.