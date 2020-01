Hoja de papel volando | "Se va el caimán, se va el caimán..."

El estruendo es mundial. Por todos lados. Por todas partes. En todo momento de los días recientes se escucha el clamor por los 800 millones de animales que murieron en unos cuantos días durante el incendio trágico que ha ocurrido en distintas provincias de Australia.

Sí duele el bosque. Sí duele la vegetación. Sí duelen las casas. Sí duelen las propiedades. Sí hay lamentos por el mundo mismo que se cubre de contaminación. Y afligen los seres humanos muertos; pero también lastima fuerte la multitud animal que no tuvo escapatoria; que no pudo hacer nada por salvarse. Que ya no estará ahí, pero que siempre estará porque nunca se irá del lugar al que pertenece y que le pertenece.

(En Dersú Uzalá el libro de Vladimir Arséniev, el viejo habitante del bosque siberiano no sabía vivir fuera de la vegetación exuberante y los grandes pinos de un clima extremadamente frío. Y aunque era su mundo y su vida, respetaba al tigre, al que aquellas tribus llaman ‘amba’, ya que piensan que en realidad es el espíritu del bosque que persigue a aquellos que le ofenden. Una vieja leyenda que persiste porque –dice ahí- aún se escuchan los desgarradores rugidos de la fiera que cuida su bosque, su espacio, su mundo y a su descendencia; aunque él, el tigre, ya no esté ahí.)

El dolor de los 800 millones de animales al morir es inimaginable. Su terrible e inmensa soledad trágica Su desamparo nunca tendrá fin. La ausencia de esos seres vivos será permanente ya. Y su desaparición costará el reproche eterno en un mundo que se desvanece pues animales son ellos, como lo somos nosotros, según se sabe.

Y el espíritu de aquel bosque gritará por los siglos. Lamentará eternidades. ¿Quién los mató? ¿Por qué? ¿Alguien escuchó su grito de auxilio? ¿Su dolor?

Somos animales. Eso es. Charles Robert Darwin el naturalista inglés que planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural dijo que lo somos...

Foto: AFP

Y ahí vamos: Según Darwin, nosotros, los que caminamos con dos pies, que tenemos dos manos, que usamos la cabeza para pensar y dirimir el sí o el no de la vida; nosotros, los que miramos a lo lejos, los que amamos, los que construimos un espacio vital, digamos, imperfecto; nosotros, los que nos denominamos ‘seres racionales’ u ‘homo sapiens’, tenemos mucho de animal.

(En realidad Darwin nunca dijo que descendemos del “mono”, sino que somos una especie de “mono”, descendientes los chimpancés, los gorilas y el hombre de una sola especie animal. ¿O sí? ¿O no? En todo caso no tiene nada de malo. Somos lo que somos y a veces somos más gorila que ‘sapiens’.)

La vida animal está en lo cotidiano de todos nosotros desde que se tiene uso de razón. En la parte religiosa se dice que, en la creación del mundo, Dios hizo al hombre de barro, y de su costilla a una mujer; y ambos vivían felices y contentos en el Paraíso terrenal... ¡Ah! Pero de pronto apareció por ahí una serpiente malévola que los condujo a comer la manzana del pecado... Y de ahí nacieron Caín y Abel: el hijo malo y el hijo bueno, y que es el primero quien mata al segundo con la quijada de un burro –animal-... Y así.

Foto: AFP

La convivencia entre el mundo ‘sapiens’ y el mundo animal es estrecha. Camina al unísono, aunque, como se dice: “cada chango en su mecate”, sin embargo, el ‘sapiens’ se ha pasado de listo y ha hecho predominar su presencia en un mundo a pesar de que convivimos con algo así como 7.7 millones de especies animales, según afirma el investigador Camilo Mora, de la Universidad de Hawai. Y si se trata de mayorías, pues...

Y según estudio de la “Enciclopedia de la Vida-EOL-“ la división animal clasificada hasta ahora muestra que existen 12.21 por ciento de mamíferos; 11.82 de aves; 9.76 de reptiles; 7.55 de ranas y sapos; 9.62 peces; 3.85 ciempiés (así escrito); arañas y alacranes 6 por ciento; insectos 5.23; cangrejos y camarones 11.99; estrellas y erizos 7.19; caracoles, almejas y pulpos 4.40; lombrices y gusanos marinos 8.44; rotíferos 16.83; gusanos planos 2.75 por ciento; medusas 3.18... Y así.

Hay millones de animales que nos rodean. Que nos miran. Que atestiguan los horrores, los errores y, también, parte de ellos asumen el cariño con el que se les ve, ya cerca o lejos; a distancia o en el regazo, pero ahí están, para bien y para mal, porque ellos, como nosotros, en muchos casos no son ‘peritas en dulce’.

Foto: Reuters

Hay fieras peligrosas para el ser humano, y a las que tiene pánico por la sola idea de encontrarse inerme frente a ellas. Según clasificación, entre los animales más peligrosos en el mundo están: El león africano; el cocodrilo; el hipopótamo; el oso pardo; el gran tiburón blanco; algunas especies de mosquitos; la serpiente Inland Taiopan –la más venenosa de la tierra-; la medusa australiana; el búfalo del Cabo y el Elefante (por lo impredecible de su comportamiento).

También ocurren tragedias en las que animales son agredidos, cazados, muertos de formas lo más patéticas a manos de seres humanos que son aún más animales que ellos porque lo único que quieren es que se les deje en paz, en su mundo animal, en su espacio, haciendo su vida cotidiana... tal como nosotros en lo nuestro... ¿Cuántas veces hemos visto imágenes de gente que muestra orgullosa cadáveres de animales a los que dio muerte? ¿Es un triunfo o un crimen?

Pero los animales tienen vida igual que nosotros ‘sapiens’; nacen, crecen, se reproducen, mueren...

Nacen como pueden, en silencio y sin ayudas casi siempre, crecen buscando el sustento a su manera en la mayoría de los casos; son factor de equilibrio ecológico y crecen en su propio hábitat ya en libertad o cautivos, también se reproducen haciendo del amor un regocijo y vuelta a la noria.

Foto: AFP

Un día mueren por ley natural... o por depredación... o por su lucha con otras especies... ¿Cuántas especies han desaparecido o están a punto de extinción por la mano del hombre?

Los animales son seres vivientes y para muchos son seres queridos, desprotegidos y faltos de apoyos y auxilio. Para otros son saqueo –ver los elefantes en África- o especies marinas que ya se extinguen. Y sin embargo ahí están, nos miran, se cuidan de nosotros... y nos cuidan.

Esa mascota que habita nuestro hogar y es parte de la familia, que nos llora y a la que lloramos, también es animal, como millones de otras especies que conviven en casas, patios, traspatios y en la sala de la casa... Al final, como pasa con los perritos-mascota, son ellos los que nos adoptan y nos cubren de afectos y solidaridades.

Así que, tanto en la literatura como en la música, en la plástica, en el cine, en la arquitectura y en todas las artes está presente el espíritu de los animales: Camile Saint-Saëns compuso su famoso “Carnaval de los animales”; Y qué tal “Pedro y el Lobo” una composición sinfónica de Serguéi Prokófiev; o “El Lago de los cisnes” de Tchaikowsky.

Y qué tal obras como “El libro de la selva” de Rudyard Kipling o el dulce “Platero y yo” de Juan Ramón Jiménez... y en el cine tanto y tanto... “Bambi” de Disney, por ejemplo; “King-Kong”, en su versión de 1933, la más querida; Lassie; Flipper; Rin-tin tin; o el fiel Hachiko... Moby Dick, basada en la excelente obra de Herman Melville... o “El viejo y el mar” de Hemingway... Tantas... tanto...

Y están a la visita en los zoológicos. El de Chapultepec, el primero. El gran zoológico que nos muestra el mundo animal a la mano; ahí, cerca: ellos nos ven pasar con indiferencia, con desgano. Es que los seres humanos, los ‘sapiens’ somos tan parecidos todos que frente a la enorme variedad animal nos volvemos monótonos, aburridos y sin novedad en el frente.

Foto Reuters

Pero ahí está la tragedia hoy. Por lo menos 800 millones de animales han muerto en Australia. Canguros. Koalas. Aves. Reptiles... tantas especies más. Lloremos por ellos. Y por tantos más que mueren día a día y, lo dicho: ya por leyes de la naturaleza; ya por la lucha entre especies por la subsistencia pero, sobre todo, por la mano del ‘sapiens’ cuando es más animal.

El mundo animal es un mundo que convive con el mundo de los hombres y mujeres, ancianos y niños... Y en el gran bosque que es nuestra vida, ellos ocultos nos ven, nos miran al paso, nos acechan, nos temen, les aterroriza nuestra presencia... ellos que también son los dueños de todo esto se sienten amenazados por el hombre que pregona “Amaos los unos a los otros...”





