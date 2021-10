Inicia el Cervantino, la fiesta cultural más importante del país

Hoy inicia en un formato híbrido la 49 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC), que redujo el número de recintos del circuito cultural de Guanajuato destinados como sedes para las actividades presenciales.

Por ejemplo, el Teatro Cervantes, el Mesón de San Antonio o el Templo de la Compañía no están en la cartelera, pues sus características físicas no permiten seguir el protocolo sanitario ante la pandemia de Covid-19, como mantener distancia entre los espectadores.

Tras un diagnóstico realizado por protección civil y el equipo de programación del FIC se decidió no utilizar los recintos pequeños, con escasa o nula ventilación y limitados en el espacio de sus butacas. Ello dejó a la oferta de artes escénicas con sólo dos teatros: el Juárez y el Principal, ambos al 40 por ciento de aforo.



“Se hizo un diagnóstico para ver cuáles eran los foros abiertos y cerrados con los que podíamos contar y que podíamos garantizar siempre la salud y seguridad de todos, del público, los artistas, la producción, técnicos, y empezamos a revisar la infraestructura cultural de Guanajuato, que sabemos es compleja, y determinamos que las instancias a utilizar serían las que pudieran recibir la programación y tenemos al Juárez y al Teatro Principal y a pesar de que tenemos escenarios al aire libre debemos garantizar que sean seguros y que tuvieran las condiciones necesarias como la sana distancia”, refirió en entrevista Mariana Aymerich, directora del FIC.



Los principales requisitos para que un teatro se contemplara en esta edición fue su espacio para separar butacas, la disponibilidad de aire acondicionado o ventilación natural y la viabilidad de trazar dos caminos, uno de entrada y otro de salida para atender el protocolo sanitario. Pero espacios como el Teatro Cervantes no cumplen con estos nuevos requerimientos a pesar de ser uno de los sitios emblemáticos para funciones de arte escénico.



De los espacios al aire libre, todos con aforo reducido, se ocuparán la Alhóndiga de Granaditas, la Ex Hacienda de San Gabriel de Barrera y la Plaza San Fernando; se suma el foro llamado El Trasnoche para conciertos en pequeño formato.

El 49 FIC, con un presupuesto de 45 millones de pesos otorgado por la Secretaría de Cultura federal, se queda con seis sedes para la programación de música, danza y teatro diseñada de manera presencial.



En la programación tampoco están planeadas sedes como el Auditorio del Estado que se caracterizaba por recibir espectáculos de danza, teatro o clown a gran escala; lo mismo se omitió al Templo de la Valenciana donde se presentaban, en su mayoría, conciertos de música clásica, o el Auditorio de la Universidad de Guanajuato.



La reducción de espacios también se refleja en el número de artistas participantes. Si bien se conservaron al país y estado invitados, Cuba y Coahuila, respectivamente; la programación pasó de 295 actividades en 2019 –un año antes de la pandemia- a 110 funciones en 2021: 81 de estas serán presenciales y 29 en las plataformas digitales.



“Nos tocó reinventarnos y pasamos de los festivales presenciales como los conocíamos y disfrutábamos tanto, al virtual del año pasado y este año que será híbrido y que marca un parteaguas porque suponemos que la parte virtual nos va a acompañar por el resto de las ediciones y es muy importante tener esa ventana abierta para un público que no puede acompañarnos presencialmente en Guanajuato”, acotó Aymerich al referir que la programación presencial se retransmitirá por radio y televisión pública, además de las actividades ex profeso para la plataforma digital.

En 2019, la última edición presencial de manera íntegra, el FIC tuvo 200 mil visitantes y se vendieron 44 mil 656 boletos en taquilla y Ticketmaster, de acuerdo con cifras anunciadas en el cierre de ese año.



Si bien la pandemia representó un reto para Aymerich en la dirección del FIC, el próximo año será aún mayor, pues la fiesta del espíritu cumplirá 50 años de su fundación. La directora se limitó a asegurar que desde hace dos años ya trabajan en la programación para conmemorar medio siglo de vida del encuentro artístico.