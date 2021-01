Instituciones tienen fecha límite para recontratar a trabajadores de Capítulo 3000

Los directores de las instituciones culturales de la federación tienen hasta el 30 de enero para entregar la lista de trabajadores para recontratar este año en la modalidad de Capítulo 3000, aseguró Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, al señalar que las contrataciones se harán antes de marzo.

“Lo que he trabajado con los directores generales es sostener la actividad sustantiva, que las personas que están trabajando, que tienen esta fuente de trabajo en cultura que no se vulneren. Ha sido siempre el mes de enero así y tienen la instrucción de continuar con estas contrataciones.

El órgano en el que esto se tiene que presentar, se lleva a cabo normalmente el 30 de enero, para empezar a presentar todo lo que manden los directores al comité de adquisiciones y estará atendido por las unidades administrativas de la Secretaría”, dijo la funcionaria.

En conferencia de prensa, Frausto precisó que la recontratación no depende de si las personas realizan una actividad presencial o no, pero no aseguró que se pueda reintegrar al total del personal; los directores deben presentar información que justifique el empleo de cada trabajador, lo mismo de instituciones como la Fonoteca Nacional como del INAH, INBAL y demás áreas de la Secretaría de Cultura.

Esta mañana me reuní con los medios de comunicación para dar seguimiento a diversos temas. 1) La @Fonoteca ni sus acervos han estado en riesgo, ni desaparecerán. La salud de las y los trabajadores es fundamental. La recontratación y las labores técnicas continuarán. pic.twitter.com/9vPSqw15QG — Alejandra Frausto (@alefrausto) January 26, 2021

Respecto al caso específico de los trabajadores de la Fonoteca Nacional, la funcionaria precisó que hay avances en los acuerdos entre el colectivo de empleados y la administración para la recontratación, aunque no especificó si habrá modificaciones en las funciones del personal, el monto del salario reducido para cada uno ni cuántas personas podrán reintegrarse.

En un comunicado previo, la dependencia informó que “ante las complicaciones económicas derivadas de la Covid-19, las Direcciones de Área de la Fonoteca Nacional definieron el número de personas que son necesarias para cumplir con las actividades planteadas durante 2021, por lo que se está trabajando en un plan para la contratación de manera paulatina y de acuerdo a las condiciones sanitarias”.

Integrantes del comité representante de los trabajadores de la Fonoteca Nacional publicaron el lunes una carta, en redes sociales, en la que insisten en la urgencia de reintegrar a todo el personal de la institución, no sólo a un porcentaje, pues la intención es continuar con los proyectos en que se trabajaban anteriormente.

“Recibimos una propuesta para retomar las actividades en la cual las condiciones no son las ideales, pues implican una reducción en los proyectos que se atenderán y una disminución salarial significativa en comparación con años anteriores”, reclamó el colectivo de Trabajadores Capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional.

