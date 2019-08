Invita Hinojosa a crear un lenguaje personal

Francisco Hinojosa (28 de febrero 1954) escribe desde los 18 años y comenta sentirse afortunado porque desde entonces, a la fecha, sus libros como La peor señora del mundo, considerada la publicación infantil más leída en México, han tenido una buena aceptación y cuenta que espera de quien lee sus obras.

"Qué exista un disfrute, si yo lo hago al escribir un texto, creo que lo transmito a los lectores, es el único fin, no hay mensajes subliminales, más bien una manera de querer compartir una historia", indica que autor quien espera que suceda esta magia de reciprocidad con su nuevo libro titulado Inchi farofe.

En entrevista para El Sol de México el autor habla de dicha publicación editada por El Fondo de Cultura Económica (FCE). "El personaje principal es el lenguaje, aunque existe un protagonista que es Oliver Valencia, pero en realidad, en el trasfondo del asunto están las palabras".

Posteriormente, Hinojosa quien estudió la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), platica con amabilidad que le inspiró su reciente historia publicada.

"Una idea muy antigua de más de 15 años. Quería escribir un libro cuyo título tuviera una palabra malsonante que fuera pinche, pero yo sabía que eso seria complicado, no entraría en las escuelas para ser leído, estaría prohibido por los padres, etcétera y tiene un antecedente que es mi libro Léperas contra mocosos donde aparecen tres señoras que son muy mal habladas, pero sus groserías son palabras común y corrientes, por ejemplo, le dicen a un niño 'eres un tácito, esdrújulo séptimo', ninguno de esos vocablos es altisonante pero como lo vociferan resulta ofensivo".

Agrega: "Ahora doy una vuelta de tuerca y busqué una palabra altisonante que tuviera una similitud, de ahí nace Inchi farofe. Siempre busco que mis historias logren atrapar (a los niños lectores) y este sería uno de los casos, porque además habría una especie de complicidad porque no hay buenas, ni malas palabras, solo hay palabras. Entonces hay un guiño para ellos al decir, aquí dice que desde los libros, podemos también nosotros expresar en nuestro propio lenguaje lo que queramos".

Al preguntarle cómo fomentar la lectura en nuestro país, cuando se dice que el índice de jóvenes que consumen libros es bajo, Hinojosa opina: “Yo tengo una idea muy distinta, el problema es que las encuestas que se hacen son a partir de los 12 años. Yo creo que si se hicieran esos conteos desde los cinco, las cifras subirían muchísimo y de eso hablan los números, el crecimiento que ha habido de las ferias de libros es importante".

Respecto a si le ha costado trabajo abrirse paso como escritor, Francisco Hinojosa responde: "He tenido mucha suerte, desde los 18 años no me ha faltado quien me publique. No tengo libros en el cajón guardados, siempre he tenido buena relación con los editores, la crítica y los lectores. Me siento muy afortunado".