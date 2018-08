Isaac Hernández en la cima del éxito

Isaac Hernández imaginó durante años el momento en el que México pondría la mirada en el ballet y ahora el bailarín principal del English National Ballet ve una oportunidad única de situar a su país en el mapa mundial de la danza.



Tras ganar el Prix Benois de la Danse 2018, conocido como el "Oscar de la danza", en la categoría de Mejor Bailarín, el mexicano de 28 años busca impulsar a otros jóvenes a cumplir sus sueños y dedicar su vida al arte.

"Es emocionante porque llevo preparándome toda la vida para este momento, para cuando el país volteara a ver la danza, enseñarle algo de lo que pudiera sentirse orgulloso, y fuera parte de esto", dijo Hernández a la AFP, en una entrevista realizada el lunes en Ciudad de México.

La niñez de Isaac transcurrió en su natal Guadalajara junto a sus 10 hermanos y sus padres, dos exbailarines que educaron a los hijos en casa con clases de danza e inglés. Su hermano Esteban siguió el mismo camino y ahora es bailarín solista en el Ballet de San Francisco.

Con su papá, Héctor Hernández, Isaac compartió el sueño de pisar los escenarios internacionales, logro que ha extendido a otros jóvenes mexicanos desde el proyecto "Despertares impulsa", con el que busca incentivar el interés por las artes y crear audiencias.

De vuelta en México para presentar el espectáculo "Despertares" el 25 y 26 de agosto en el Auditorio Nacional, el bailarín que se ha acreditado 13 medallas de oro y tres Grand Prix, habla de los retos que persigue, incluyendo su debut como actor al lado del realizador Carlos Saura.

- Promover la cultura de México -

P: ¿Qué sentimiento le provoca ser el octavo iberoamericano en recibir el Benois de la Danse y el primer mexicano?

Cuando lo recibí, pensé en mi familia, en mi padre porque con él compartí todos esos sueños en el jardín de la casa, siendo apenas un niño.

Hay muchos y grandes bailarines que pasaron por la historia de la danza que no vivieron ese momento, entonces me sentí afortunado de poder vivirlo.

P: ¿El premio implica una responsabilidad social con México, desde un rol de bailarín y promotor de la danza?

Por supuesto que siento cierta responsabilidad de poder utilizar todo esto para seguir promoviendo el trabajo y la cultura en México.

En "Despertares impulsa", uno de los aspectos centrales son las audiciones del English National Ballet School, presentadas esta semana por primera vez en México y Latinoamérica, para dar la oportunidad a jóvenes bailarines de manera directa.

P: ¿Qué opinas de iniciativas como el de la Compañía Ardentía de acercar el ballet a la gente llevándolo a las calles?

Ese proyecto de llevar el ballet a las calles nos aporta algo importante porque les da un primer acercamiento a las personas que en su vida verían a un bailarín en vestuario. Por otro lado, me gustaría que no solo se viera el ballet de esa manera, sino que también lo pudieran apreciar por lo que es, una bella arte con una sensibilidad, no solo como entretenimiento.

P: ¿Buscas cambiar el estigma de que el ballet no es para hombres?

Y lo quiero hacer de una manera más proactiva, acercando mi historia para cambiar ese pensamiento en esta generación y la visión que tiene del ballet. No me gustaría esperar a que se termine mi carrera y pasen años, sino tratar de, con el ejemplo, cambiar esta perspectiva.

P: El presidente electo, López Obrador, ha dicho que la cultura será una de las prioridades en su gobierno, ¿tienes esperanza de que así sea?

Siempre que haya personas luchando por mejorar realidades, hay esperanza, y no precisamente tiene que ser de parte del gobierno (…) No me gusta pensar que debe depender de una persona o de una institución, sino de un acuerdo en conjunto para sacar al país y a la cultura adelante.

P: Luego de ganar el máximo galardón de la danza, ¿qué otros sueños tiene?

Este año debutaré en el Teatro Colón, en Argentina. También estrenaré como actor con el director Carlos Saura en "El Rey de todo el mundo".