John Lennon, en sus propios trazos

La exposición temporal Give Peace a Chance: The Art of John Lennon, ha hecho escala en México para presentar parte de la colección litográfica más personal del acervo gráfico de la obra de John Lennon, quién como todos los beatlemanos saben, llegó a las artes primero vía el dibujo y luego a la música.

Sin embargo, para todos aquellos que no están adentrados en la historia del fundador y líder de The Beatles, una exposición de los dibujos y “garabatos” de Lennon podría resultar algo inusual y desconocido.

En este caso, la selección de las obras expuestas ha sido detalladamente cuidada para brindar a ambos lados de los espectadores, o sea los fans de toda la vida de la obra de Lennon, y aquellos que desconocían esta faceta del ex Beatle, una experiencia única que difícilmente se podrá ver de nuevo, o por lo menos toda la muestra completa.

Foto: Cortesía Yoko Ono / LS Galería

“Se dio la oportunidad de traer a México esta exposición, nos la ofrecieron. Todos identificamos a Lennon como un icono de la música, pero muchos desconocen su faceta gráfica y que al inicio de su carrera estudió arte en la Liverpool College of Art”, nos comentó Lourdes Sosa, Directora de LS Galería, sede de esta muestra, ubicada en el corazón de Polanco, en la calle de Ibsen 32-A.

“Hay una anécdota muy bonita sobre la boda de John y Yoko, en la que él le pregunta a ella qué clase de regalo le gustaría por su matrimonio. Yoko le pide algo personal y que los definiera, en parte porque ella también es una artista conceptual. Entonces John le regala una serie de dibujos que son una crónica de su boda, además de una carpeta de bocetos eróticos llamada Bag One, que ahora pertenece al MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York), pero que en su momento en 1969, se montó en Londres dónde Scotland Yard la confiscó argumento que quebrantaba la moral, que era algo perturbador”, añade Lourdes.

Sus trabajos están llenos de movimiento e improvisación; son personales, introspectivos. Algunos tocan la niñez

- Arnaldo Coen. Artista plástico

Efectivamente, algunas de las litografías que trajeron a México son parte del portafolio Bag One, además de reproducciones de manuscritos originales de algunas de las canciones que escribió John en su periodo post beatle, una de las más emblemáticas fotografías tomadas por Nishin Shinoyama, el asistente y fotógrafo personal de John y Yoko de 1974 a 1979, quien por cierto falleció a inicios de 2024.

“Cada pieza está limitada a 200 o 300 copias desde 1987, cuando la oficina de Yoko Ono decidió abrir al público una serie de reproducciones oficiales que van acompañadas por la firma de ella y el sello artístico para su propia obra gráfica de mano de John Lennon que significa Like a Cloud, Beautiful Sound (como una nube, un hermoso sonido)”, prosigue Lourdes Sosa. “Muchas de éstas obras ya están agotadas y algunas están por terminarse.”

En sus propios dibujos

Si bien para muchos aún es desconocida la obra de Lennon en su faceta gráfica, para los fans, el arte pictórico lennoniano es bien conocido. En 1965 John publicó su trabajo In His Own Writes, un libro de cuentos cortos surrealistas que iban acompañados de viñetas diseñadas por él mismo.

A este le siguieron A Spaniard in the Works, Skywriting by Word of Mouth, y los póstumos Japan Thought Lennon's Eyes y Real Love: the Drawings for Sean, del que muchas de las litografías expuestas en Give Peace a Chance, son parte. De hecho las obras más vívidas y luminosas son las que componen la sección dedicada a Sean Lennon.

Varios de estos dibujos retratan al músico con su esposa e hijo / Foto: Cortesía Yoko Ono / LS Galería

Arnaldo Coen, uno de los últimos sobrevivientes de la generación de la ruptura, asistió a la presentación de esta exposición y nos dio su opinión sobre las obras: “Están llenas de movimiento e improvisación… no podría emparentarlo con sus contemporáneos pop como Andy Warhol, Richard Hamilton o Peter Blake (porque) sus trabajos son distintos, son personales, introspectivos. Algunos tocan la niñez”.

Precisamente las palabras de Coen son similares al sentimiento que muchos fans del Cuarteto de Liverpool señalan tener al entrar en contacto con sus bocetos. Uno de ellos, es por cierto la pieza más cara de la exposición llamada Magic Birds, y posee todas las cualidades lúdicas, infantiles y nostálgicas que rondan en una buena parte de los dibujos de John.

Dicha pieza es una de las más famosas debido a que es también la portada del sencillo de The Beatles de 1995 “Free as a Bird”, éxito ganador del Grammy que fue entregada a manera de demo en un cassette por parte de Yoko Ono a Paul McCartney hace 30 años, para que el resto del grupo la terminara.

En esa cinta también venían los demos de “Grow Old With Me”, “Real Love” y “Now and Then”, tema que finalmente se lanzó como “la última canción de The Beatles” y que llegó al número uno del UK Official Chart. Muestra que la obra póstuma de Lennon a pesar de no estar presente es muy febril entre sus seguidores y exitosa entre el público en general.

La muestra se presenta hasta el 31 de julio en LS Galería. Ibsen 32-A, Polanco

“Working Class Hero”

Give Peace a Chance:The Art of John Lennon, es una muestra itinerante que ha recorrido una buena parte del mundo, tocando base en las principales ciudades. Desde Nueva York hasta Tokio, pasando por Berlín, Los Ángeles, Madrid, París, Londres y ahora la Ciudad de México, que es una de las principales consumidoras de beatlemania del planeta.

Según métricas de Spotify, la Ciudad de México supera en número de escuchas mensuales de canciones de The Beatles a Londres y a Nueva York, y según números de la extinta EMI Music, discográfica de toda la vida del Cuarteto de Liverpool, hasta su absorción por parte de Universal Music, México es uno de los principales consumidores de discos de The Beatles en el mundo. Lo que nos hace pensar que una exposición cómo esta tenga como destino lógico para una de sus paradas la Ciudad de México.

“En principio nosotros en la galería creemos que el arte es para todos. A veces cuando la gente ve “galería de arte”, no se atreve a tocar el timbre y entrar, pero creo que montar una exposición como esta es algo meramente inclusivo. Lennon hablaba de su cotidianeidad, de abrir las puertas de su casa, de su luna de miel, de su estancia con su hijo. De esa intimidad abierta a toda su gente,” comenta Andrea Zapata, codirectora de Galería LS.





No decimos que Lennon sea un buen artista sólo por ser Lennon, en realidad su obra (gráfica) es muy buena; está avalada por el MoMA, que es uno de los museos más importantes del mundo

- Andrea Zapata. Codirectora de Galería LS

“Desde una perspectiva financiera, el arte es una muy buena inversión, nosotros exponemos artistas con muy buen curriculum, y no decimos que Lennon sea un buen artista sólo por ser Lennon, en realidad su obra (gráfica) es muy buena; está avalada por el MoMA, que es uno de los museos más importantes del mundo, y bueno también está involucrada Yoko Ono, que puede que a algunos le caiga mal, pero es una artista importantísima”, añade.

“Estamos teniendo muy buena respuesta de los coleccionistas, porque son obras que son una inversión de capital respaldo, y más como está el peso ahora, pero sobre todo porque son auténticas, no siempre puedes tener una obra firmada por Yoko Ono por 22 mil pesos. Y yo sé que no todos tenemos 22 mil pesos, pero tampoco es una cantidad estratosférica”.

Continuando con el ánimo de la obra de John Lennon sobre el pueblo, la clase trabajadora y la gente, Andrea Zapata invita a todos los beatlemanos a que visiten esta muestra.

“Está abierta al público hasta el 31 de julio (2024), es un Lennon que quizá no conocemos y que vale la pena explorar. Acérquense, no tengan miedo de conocer a este Lennon”, puntualiza.

Give Peace a Chance: The Art of John Lennon está abierta al público desde el 14 de junio hasta el 31 de julio de 2024 en LS Galería, ubicada en la calle Ibsen 32A en Polanco. Entrada libre.