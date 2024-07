Johnny Cash vuelve del más allá, con otro disco

Gracias a las técnicas de grabación, cuando un gran músico se va, su obra queda para la posteridad y permanece disponible para que las futuras generaciones disfruten de su arte.

Esto beneficia especialmente a las compañías disqueras, que cada tanto encuentran material que se estaba misteriosamente guardado o perdido y que siempre es susceptible de lanzarse como novedad, tanto o más atractiva que cualquier lanzamiento de un artista en vida.

Así, en las últimas décadas hemos visto cómo “reviven” las voces de leyendas como Jim Morrison, John Lennon y muchas otras deidades del rock, que pueden vivir un tercer o cuarto aire desde donde quiera que se encuentren.

Este 2024, el resucitado del año será sin duda Johnny Cash, de quien se acaba de lanzar un álbum de canciones que permanecían guardadas desde 1993, poco antes de que el músico comenzara una nueva etapa -y de hecho la última- de su carrera, de la mano del productor Rick Rubin.

El álbum en cuestión se titula simplemente Songwriter y contiene 11 grabaciones que el llamado “hombre de negro” registró en los estudios LSI, de Nashville, y que luego guardó en un cajón para concentrarse en otros proyectos, entre ellos la renombrada serie American, de la que se editaron seis volúmenes entre 1994 y 2010.





El álbum contiene 11 grabaciones que el 'hombre de negro' registró en Nashville y que luego guardó en un cajón para concentrarse en otros proyectos





Ahora, tres décadas después de que aquel material quedara guardado, éste fue desempolvado por su propio hijo, John Carter Nash, quien se centró en limpiar todas las canciones, tratando de conservar intactas la voz y la guitarra acústica de su padre.

De acuerdo con la compañía disquera, Carter Nash, quien de hecho tocó la guitarra en las sesiones originales, quería traer de vuelta el sonido primigenio de aquellos temas y para lograrlo reclutó al coproductor David ‘Fergie’ Ferguson y a músicos como Marty Stuart (guitarra), Dave Roe (bajo) y Pete Abbott (batería), quienes también habían tocado en varias ocasiones con la leyenda del country.

Por fortuna, los temas de Songwriter no parecen ser sólo retazos o canciones menores que el artista hubiera desechado por alguna razón, como ocurre con los temas de otros artistas que suelen ser rescatados de esta manera.

Esto se pudo constatar desde hace meses, cuando se dio a conocer el primer adelanto del disco; una canción titulada “Well Alright”, confeccionada a base de guitarra eléctrica con reverb, piano vertical y piano de cola, y que cuenta la historia del flirteo en una lavandería.

Este tema fue incluido en una playlist de recomendaciones de The New York Times y recibió cuatro estrellas en el diario británico The Guardian, que la elogió como "una jovial historia de un encuentro que finalmente conduce al matrimonio, llena de guiños.

Songwriter es una nueva colección de joyas que se sumarán a la de por sí prolífica carrera del cantautor, quien grabó casi un centenar de discos





Otro de los temas más destacables es el que abre el disco, llamado “Hello Out There”; una pieza que John Carter Cash define como una “canción gospel inteligentemente disfrazada”, en la que Johnny Cash parece saludar en este regreso mientras toma nota del desastre en el que se ha encontrado la Tierra:

“Hola allá afuera, este es el planeta Tierra… Llamando, llamando… Nuestro patrimonio se está cayendo”, dice parte de la letra de este track, del cual además se grabó un videoclip protagonizado por Johnny Cash y la nieta de June Carter Cash, Grace June Cash.

Filmado en blanco y negro, en el audiovisual dirigido por Matt Paskert, la protagonista de seis años de edad se embarca sola en una aventura y llega a la Cabaña Cash, el santuario de Johnny en Hendersonville, Tennessee, donde escribió y grabó algunas de sus últimas canciones, y donde se produjo precisamente este álbum.

“En el interior de la cabaña entra en comunión con los abuelos que nunca conoció a través de tesoros familiares, fotos y objetos personales de Johnny y June, como la Biblia de Johnny y el banjolin de June. Los espíritus de Johnny y June se evocan a través de diversos objetos, como las cañas de pescar de la familia Cash y Carter, el escritorio de la oficina de Johnny, su grabadora portátil Ampex y su guitarra Martin Parlor, la caja de aparejos de June y su piano vertical Steinway de 1890”, describe la compañía discográfica.

"Dirigir el vídeo de 'Hello Out There' y los visuales del álbum Songwriter de Johnny Cash fue un honor inesperado y profundo", afirma el propio Paskert, quien destaca el privilegio de haber rodado íntegramente en la propiedad de la familia Cash y de tener acceso a tantos tesoros del desaparecido músico.

Al final, este disco es una nueva colección de joyas que se sumarán a la de por sí prolífica carrera del cantautor, quien grabó casi un centenar de discos, sin contar los álbumes de rarezas, en vivo y recopilaciones que se han editado con su obra.

Cash despliega más canciones sobre el amor, los seres queridos, la tristeza, la supervivencia y la salvación espiritual, cantadas con su característico tono grave





En Songwriter se despliegan canciones sobre el amor, los seres queridos, la tristeza, la supervivencia y la salvación espiritual, cantadas con el tono grave e inconfundible de esta leyenda de la música.

Y como cereza del pastel, invitaron a Vince Gill a cantar en "Poor Valley Girl" y a Dan Auerbach a tocar la guitarra eléctrica en "Spotlight".

Por supuesto, los elogios de toda índole tampoco se han hecho esperar en torno a este “regreso” del artista, como en el caso de la reseña de The Independent, que vio en este trabajo “canciones fieles al sonido de Cash, que añaden capas a su discografía sin sonar poco auténtico o prefabricado”.

Associated Press lo vio como “Un viaje conmovedor a un momento decisivo del legado musical de Johnny Cash”, mientras que MOJO destacó que “Las canciones de Cash brillan en el repertorio grabado antes del renacimiento asistido por Rick Rubin”.

Uncut señaló que a pesar del título del álbum, en este caso Cash brilla sobre todo como cantante" y No Depression subrayó los dones del músico para evocar la irregularidad y la euforia de las emociones humanas, a menudo con humor, “y sondeando las profundidades de las injusticias religiosas y sociales y el poder de la redención”.

Aunque quizá una de las reseñas más destacables fue la de The Wall Street Journal, que aseguró que los sonidos de este álbum logran el ingenioso truco de sonar contemporáneos ahora y al mismo tiempo recordarnos cómo sonaban los discos Johnny Cash en su mayor momento de gloria:

“Eso es un mérito para los productores, desde John Carter Cash, su hijo, que ahora tiene una larga experiencia en el estudio, hasta David 'Fergie' Ferguson, quien es un ingeniero veterano que había trabajado frecuentemente con Johnny”.

El álbum está disponible en todas las plataformas de renta musical, así como en CD y vinil, incluyendo una edición limitada color humo





Nacido hace casi un siglo en Kingsland, Estados Unidos (1932) Johnny Cash tuvo una influencia notable en varios aspectos de la cultura popular del siglo 20. Desde sus inicios como pionero del rockabilly y el rock and roll en los años cincuenta, hasta su desarrollo como artífice de la música country y su posterior resurgimiento como icono del rock alternativo en los noventas, logró influir decisivamente a varias generaciones de aficionados y artistas.

Cash falleció en 2003 convertido en toda una leyenda viviente, dos años antes del estreno de la cinta Walk the Line, de James Mangold, que narra la vida del artista, basándose en su autobiografía.

El álbum Songwriter está disponible en todas las plataformas de renta musical, así como en CD y varias opciones de vinil, incluyendo una edición limitada color humo.