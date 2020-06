Jóvenes creativos, los más afectados ante crisis por Covid-19

Si bien el sector de los jóvenes es el menos afectado por el virus del Covid-19 , sí es el más vulnerable ante la crisis económica sobre todo en el ámbito cultural. Esta fue una de las conclusiones en la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural dentro del programa El sector cultural tras la pandemia: Reflexiones críticas en el foro que se lleva a cabo a partir de hoy y hasta el 3 de julio.

En la plática virtual a través de YouTube titulada Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura, se dieron cita la maestra Julia Flores Dávila, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Eduardo Nivón, doctor en Antropología (ENAH); Enrique de la Garza, doctor en Sociología por el Colegio de México y Evoé Sotelo, coreógrafa por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea.

“De acuerdo a datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la pandemia está teniendo un impacto desproporcionado en los jóvenes trabajadores. Más de uno de cada seis está desempleado y las jornadas laborales de quienes han logrado conservar su trabajo se han reducido en un 23%. Según el INEGI en México hay 15.5 millones de trabajadores menores de 29 años y de los empleos que se han perdido durante la crisis sanitaria 55% poco más de la mitad corresponde a personas menores de 29 años”, describió Julia Flores.

Estos datos fueron presentados por la investigadora para colocar en un contexto a la situación de los jóvenes del sector cultural, el cual ha sido uno de los primeros afectados por la crisis de la emergencia sanitaria.

“De acuerdo con la UNESCO más de 125 países se establecieron en confinamiento a escala sin precedentes que llevó al cierre inmediato de los espacios culturales. Ante esto se llevó a cabo una encuesta a construida a partir de 4 mil 168 entrevistas que se realizaron a trabajadores del sector cutlural registrados en directorios de la Secretaría de Cultura del país.

“En la encuesta se demostró que la socialización cultural y los gustos compartidos constituyen puntos cruciales para contratar individuos considerados idóneos, esto hace que predomine un cierto tipo de trabajadores culturales en todo el país, al igual que genéros y disciplinas, o sea no está comprendido todo el sector cultural. Es evidente la ausencia de los más jóvenes, creadores culturales de 18 a 23 años no tienen presencia”.

La experta dice que en estos datos se arrojan a partir de los jóvenes registrados con licenciatura o con estudios avanzados pero finalmente existe un gran número de creativos que pertenecen a instituciones independientes y no cuentan con prestaciones y ningún apoyo del Gobierno por los que ellos serán los más golpeados por la crisis.

“La falta de cultura del ahorro es algo que se acentúa en los jóvenes pero los datos demuestran que tampoco existe un plan de recuperación financiera y ante esta crisis quedan completamente desamparados, la mayoría se dedica al trabajo creativo yel porcentaje de sus ingresos es casi total por esa práctica creativa. Y entre los resultados también aparece que ante esta pandemia en algunos jóvenes disminuyó su cratividad a causa de la depresión y ansiedad. Los que se ubican en más de la mitad de la pérdida de sus ingresos son los de 24 años pero entre los de 25 a 39 registran el 90% de sus ingresos”.

Frente a esto Flores dice que la mayoría de los entrevistados piden medidas de apoyo económico laboral en el sector artístico y cultural, esto se solicita de manera urgente.

Por su parte Enrique de la Garza dice que un número importante de la comunidad cultural que será afectado por la crisis no está en los recintos sino en los espacios públicos. “Estamos hablando no sólo de las culturas populares y de los creadores de la artesanía, sino los que cantan en la calle, los que hacen su propia música. La comunicación entre las formas populares y las más exquisitas siempre ha existido, Mozart se basó en cantos populares para crar música. No podemos estar indiferentes a su transformación ante la pandemia”.

El investigador hace un llamado a las intituciones educativas para unir esfuerzos con otras asociaciones. “La UNAM tendría que convocar a otras instituciones y organizaciones tratando de escapar del compartamiento sindical y del gremialismo por especialidades, muchos piensan que el teatro no tiene que ver con la escultura, esto pudiera llevar a luchas compartidas mas allá de lo que corresponde a su gremio”.

Eduardo Nivón convocó a reflexionar sobre diferentes puntos básicos: La misión del aparato cultura tiene enormes fallas, es como si no reconociéramos que la misión de una secreteria de economía es producir bienes y servicios. La Secretaría de Cultura viene arrastrando un panorma de un conjunto de trabajadores que se sienten abandonados, no hay una política en general hacia el sector en este sentido. La pandemia llega enfrentar a los artistas independientes y los hunde. Urge hacer una revisión de las políticas públicas porque hay una enorme desigualdad en el sector cultural”.