Juan Cortina: el militar que luchó por los mexicanos en el territorio de México usurpado por EU

La usurpación de 2 millones 400 mil kilómetros de territorio es sin duda alguna uno de los episodios más traumáticos en la historia de México, el cual no es grato recordar. No obstante, hay historias que valen la pena recordar de dicho momento humillante para nuestro país, como el caso de Juan Nepomuceno Cortina, quien defendió a miles de mexicanos de los abusos del gobierno usurpador estadounidense.

El siglo XIX para México fue uno de constantes intervenciones imperialistas a la soberanía del país, siendo la "Independencia" de Texas el primer antecedente. En 1846 Estados Unidos no sació su hambre territorial e invadió México sin justificación alguna, enfrentamiento desigual que culminó con la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo el 2 de febrero de 1848, en el cual al país le fue usurpado más de la mitad de su territorio.

En un abrir y cerrar de ojos, miles de mexicanos amanecieron en un país extranjero que no los reconocía como ciudadanos y que buscaba quedarse con sus propiedades. De esta manera es que destaca la historia del exgobernador de Tamaulipas, Juan Nepomuceno Cortina.

¿Qué hizo Juan Nepomuceno Cortina?

Juan Cortina pertenecía a una familia acaudalada del norte de México, sus problemas con los estadounidenses iniciaron desde el conflicto con Texas en 1836, lugar en el que sus tierras se pusieron en predicamento debido a que dicho estado le dejó de pertenecer a México.

Como miles de mexicanos, Cortina vio en predicamentos sus propiedades y sus derechos, por lo que comenzó una lucha por la vía legal, en busca de protegerse y a más compatriotas. Sin embargo, como era de esperarse, el sistema judicial no estuvo de su lado.





Mexicano-estadounidenses enfrentaron un despojo sistemático de su patrimonio y una xenofobia subrayada por su desconocimiento de la lengua inglesa y del derecho. Además enfrentaron a los Rangers de Texas, vigilantes armados que garantizaban la seguridad de los colonos estadounidenses, a cualquier costo Se explica en el sitio web de la CNDH México





Cortina solicitó al gobierno estadounidense la creación de un territorio autónomo al sur de Nuevo México, la cual fue rechazada, lo que marcó el inicio de continuas injusticias como el saqueo de Piedras Negras en Coahuila, la expulsión de mexicanos en varios condados por considerarlos como "protectores de esclavos cimarrones" y la Guerra de las Carretas, que enfrentó a angloamericanos contra mexicanos por el control del transporte.





On this day in Texas history, in 1859, Juan Nepomuceno Cortina shot Brownsville city marshal Robert Shears, who had brutalized one of Cortina's employees, sparking the first Cortina War.





La resistencia mexicana en EU

Cortina no soportó más abusos y tras una golpiza de un sheriff a un trabajador suyo, decidió tomar las armas, iniciando con ese mismo colono al cual le disparó en el hombro. De esta manera iniciaron las Guerras de Cortina, las cuales enfrentaron a mexicanos contra fuerzas locales y esclavistas de Texas.

Tras una que otra victoria ante todo pronóstico, Cortina fue derrotado y tuvo que rendir sus fuerzas, por lo que optó por una forma de resistencia más efectiva, la guerrilla





Hizo movilizaciones tipo guerrilla contra los hacendados, lo cual le ganó el sobrenombre de Robin Hood Mexicano, pues lo que robaba lo repartía entre los mexicanos despojados. También se le conoció como –el bandido rojo de la frontera norte– Se explica en el sitio web de la CNDH México









Cortina y su lucha en México

Juan Nepomuceno Cortina luchó inicialmente por el Maximiliano de Habsburgo y reculó para pelear por Juárez, rechazando un imperio extranjero en el país. No obstante, volvió a luchar en su contra cuando quiso reelegirse en 1871. Se unió a Porfirio Díaz en el Plan de Tuxtepec el cual rechazaba al "Benemérito de las Américas".

A pesar de ser un luchador social y un héroe militar, la vida de Cortina terminó en prisión en 1894 en la Ciudad de México, pues a pesar de estar en la causa del régimen porfirista, Díaz lo tomó prisionero en múltiples ocasiones por temor a que se levantara en armas en su contra.





La leyenda de Cortina perduró mucho tiempo después de su muerte. Todavía hoy día es uno de los grandes héroes chicanosExplicó David Maciel, académico de la Universidad de California





Finalmente, Cortina está más presente entre los mexico-estadounidenses, incluso se le dedicó un corrido.