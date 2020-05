Villoro, Ruisánchez y Bravo Varela debaten sobre el humor en la crisis del Covid-19

Durante la charla virtual “El humor en la crisis”, los escritores Juan Villoro, José Ramón Ruisánchez y Hernán Bravo Varela disertaron sobre cómo éste se antepone al desconcierto y la preocupación por la pandemia, donde coincidieron en que se hacen chistes porque se detesta la realidad presente.

Temas como los memes -que consideran crea comunidades-, el albur y el stand up fueron vistos desde una parte social por los especialistas en la plática que moderó Veka Duncan, como parte del Festival Dependientes de Lectores que apoya la recaudación fondos para la subsistencia de las editoriales independientes Era, Almadía y Sexto Piso.

“Esta idea de que el humor y la risa nos ayudan a superar tiempos de crisis, al principio hay momentos en lo que esto se ha visto, el cine de comedia tiene un gran auge después de la gran depresión, después de la Segunda Guerra Mundial surgen personajes como Groucho Marx y aquí en México surge el cine que nos dice que tenemos que reír en lugar de llorar”, expresó Duncan.

En su análisis, Villoro señaló que “todos los grandes cómicos han tenido un desajuste con el mundo, están inconformes con la realidad que les tocó en suerte y para sobrellevarla cuentan chistes, algunos de donde han salido las mejores bromas han sido trágicas en un trance como la gran depresión o puede tratarse de un terremoto o de un velorio, que en México se dice es en donde surgen los mejores chistes”.

Agregó: “Ante este desacuerdo con el mundo acudimos al humor para sobrellevarlo, lo que nos permite una reconciliación crítica con la realidad que puede ser contradictorio, a lo que trato de aludir es que lo que no soportamos se vuelve llevadero a través del humor”.

Refirieron los autores cómo en el confinamiento, en cuatro paredes, ocurre una serie de microclima en el cual no es del todo perceptible, debido a que se pasa de ser flemáticos a coléricos y melancólicos. Es cuando las redes sociales intervienen como catarsis.

En ese sentido, refirieron que el meme tiene un uso para crear comunidades, donde el humor fortalece la inteligencia “y es una posibilidad de pintar los que no pintamos y hacer chistes, el meme al compartirse, crea colectividades instantáneas. En este instante tiene una importancia, en lugar de podernos tomar un trago juntos, nos mandamos un meme que es una molécula de sociabilidad inevitable”, dijo José Ramón Ruisánchez.

Por otro lado, sobre el machismo en los chistes, Villoro tocó el tema del albur del que destacó ser una de las prácticas más aceptadas y tradicionales del humor en México, pero no simpatiza con éstos.

“Se ha dicho que han sido un juego de ingenio y gracias a estos la gente puede hacer un juego de palabras extraordinarias, pero lo que está de fondo es la connotación sexual, quien es más macho quien se co… a quien, ese tipo de circunstancias hablan de una limitación sicológica tremenda, un complejo de la vida y el erotismo lamentable. Entonces el machismo no solamente se ha producido esos chistes, sino que los ha entronizado como una costumbre popular que han recogido los teatros de revista”.

Y sobre el stand up, el escritor y académico dijo que hay varias maneras de ejercerlo y la forma más fácil es encontrar un blanco obvio y empezar a burlarse de eso, “sin que sea justamente ingenioso e invente cuestiones nuevas en la realidad, tú te burlas de la gente por su color de la piel, por su gordura y por color de la piel”.

Refirió el reciente show de dicho género de Jerry Seinfeld, titulado “23 horas para matar”, que le parece “impecable” porque hace humor de lo cotidiano, cuando otros standuperos se victimizan, hablan de la poca vida sexual que llevan y de las tragedias más terribles.

Dijo que el stand up del comediante que se hiciera famoso en los noventa “no cae en la procacidad obvia del lenguaje que aparentemente es de ruptura, porque está insultando, no cae en la versión del odio y no alude a la política porque también hay que decirlo, esta tiene clientes favorecidos, con los caricaturistas, si eres de derecha te dan risa unos (cartones), si eres de derecha otros.

“Hacer chistes sobre pubertas, celulares, zapatos y el destino absurdo de la vida, es finísimo y para eso se alcanza la condición de ensayista, no solamente se explora el humor, sino la inteligencia, Monterroso decía el papel del humorista es hacer pensar…”.