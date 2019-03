Karen Uhlenbeck, la primer mujer en recibir "Nobel" de matemáticas

El premio Abel de matemáticas recompensó por primera vez este martes a una mujer, la estadounidense Karen Uhlenbeck, especialista de las ecuaciones derivadas parciales, anunció la academia noruega de Ciencias y Letras.

"Karen Uhlenbeck recibe el Premio Abel 2019 por su trabajo fundamental sobre análisis geométrico y teoría gauge, que ha transformado drásticamente el paisaje matemático", dijo el presidente del comité Abel, Hans Munthe-Kaas, en un comunicado.

"Sus teorías han revolucionado nuestro modo de entender las superficies mínimas, como la formada por las burbujas de jabón, y los problemas de minimización generales en dimensiones más altas", añadió en un comunicado.

Uhlenbeck, de 76 años, es profesora de investigación invitada en la Universidad de Princeton y profesora asociada del Institute for Advanced Study (IAS), en Estados Unidos.

Nacida en Cleveland "desarrolló técnicas y métodos de análisis global que están actualmente en la caja de herramientas de todo geómetra y analista.", indicó la Academia Noruega de Ciencias y Letras.

También es una activista en favor de la igualdad de sexos en las ciencias y las matemáticas.

Congratulations to my dear friend and long-term @the_IAS visitor Karen Uhlenbeck, 2019 #AbelPrize laureate. Fantastic mathematician, role model, and honorary physicist—her work on moduli spaces is crucial for understanding modern gauge theories. pic.twitter.com/gAwyTIsWZt — Robbert Dijkgraaf (@RHDijkgraaf) March 19, 2019

Se trata de la primera mujer que recibe el premio Abel, creado en 2003 por el gobierno noruego con el objetivo de compensar la ausencia de un Nobel de matemáticas. Lleva el nombre del matemático noruego Niels Henrik Abel (1802-1829).

Con seis millones de coronas (620 mil euros), es uno de las más prestigiosas distinciones en el mundo en matemáticas junto a la medalla Fields, atribuida cada cuatro años.