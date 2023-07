La Cantata épica Cuitlahuátzin llega a Bellas Artes

Estrenada originalmente en Iztapalapa, la Cantata épica Cuitlahuátzin llegará al Palacio de Bellas Artes este lunes 17 julio. Se trata de una pieza coral y musical, interpretada en náhuatl, que narra los últimos cinco meses de uno de los personajes más importantes de la resistencia mexica ante la invasión española: Cuitláhuac, el penúltimo tlatoani mexica.

“Cuitláhuac merece un nicho patrio que no se le ha dado en 500 años. Él no sólo fue el personaje airoso de la Noche Victoriosa, que en verdad fue triste para los españoles, sino que intentó crear la confederación de las tribus de los pueblos sometidos de los tributarios de la Triple Alianza, la cual habría significado el nacimiento de la nación mexicana. Se trata de un héroe inconcluso, porque no murió en batalla, sino de viruela”, apunta el escritor y músico Samuel Máynez Champion, autor del texto de esta obra.

Dividida en 13 escenas, cuenta con la participación de siete voces solistas, en las que se encarna a los personajes principales -entre ellos Cuitlahuatzin, interpretado por el barítono Pablo Aranday, y Cuauhtemoczin, por el tenor José Arturo Barrena-; 80 cantantes del coro de la sociedad Coral Cantus Hominum, 10 bailarines, seis danzantes, 200 vestuarios y ornamentos y 15 títeres.

Con música original del compositor mexicano Samuel Zyman, “acordamos que esta obra tuviera un lenguaje musical lo más accesible, melodioso, es básicamente tonal y con referencias percutivas y prehispánicas”, explica el historiador.

Al haber sido traducida al náhuatl, la obra representa un acercamiento lingüístico al posible sentir de los sucesos históricos que retrata y fue muy bien recibida por habitantes de Iztapalapa, lugar de donde era regidor Cuitláhuac.

Máynez Champion destaca que se realizó una profunda investigación en crónicas hispanas, códices y otros materiales historiográficos. Sin embargo, , “tuvimos que tomar muchas decisiones argumentales, porque hay muchas fuentes contradictorias. Por ejemplo, no se tiene la certeza de que Cuitláhuac haya estado preso junto con su hermano en el palacio de Axayácatl. Así que lo que buscamos, sobre todas las cosas era la verosimilitud, basada en los documentos que teníamos disponibles”, finaliza.