La Casa del Cine reanuda su recorrido Segundas vueltas, toma 4

La Casa del Cine tiene magia, reconoce su fundador, Carlos Sosa. Parece destinada a permanecer abierta, a pesar de las adversidades.

Tras anunciar su cierre definitivo y luego ser rescatada por inversionistas, reabrió en medio del peor escenario posible. “Volvimos a abrir en pandemia y pensamos ‘no va a venir mucha gente’, acababa de aparecer el Ómicron, pero teníamos 80 por ciento de ocupación total, estábamos preocupados por los contagios y nadie enfermó”, dice Sosa en entrevista.

La Casa del Cine presenta la continuación de su proyecto estelar, integrado por 10 películas. Segundas vueltas, toma 4, se ocupa de “dar una segunda oportunidad a las películas mexicanas de tener un encuentro con el público”.

Con toma 4 (su cuarta edición), este ciclo que se realiza en La Casa del Cine y en salas independientes de la república, a las que brinda su programación de manera gratuita gracias al Estímulo Fiscal a proyectos de inversión en la distribución, llegará a 100 títulos. Son películas recientes, que se estrenaron con menos de 30 copias y permanecieron menos de 15 días en cartelera. Incluye un programa de talleres gratuitos.

“Tenemos un público natural y una audiencia que no tiene oportunidad de ver cine mexicano, porque están alejados y no vienen al cine y lo que hacemos es llevarles el cine, desarrollamos nuevos espacios con contenido que vaya fortaleciendo la red de salas de exhibición, The Economist acaba de publicar que es un buen momento para los espacios alternativos porque las salas tradicionales compiten con Netflix, no son competencia para los espacios que ofrecen algo nuevo, contenidos valiosos que no están en las plataformas habituales”, afirma Carlos Sosa.

La segunda etapa de toma 4 se llevará a cabo hasta finales de junio en La Casa del Cine Mx, Faros de Tláhuac y Aragón, Red de Cineclubes de la CDMX, Cine Villa Olímpica, Cineteca Rosalío Solano, Cineclub la UABC, Kinoki San Cris, Filmoteca de Durango, Cineclubes de Morelos, Vochocinema, Cineka y Cineclub 24, entre otros foros alternativos.

Se exhibirán Margarita (Bruno Santamaría, 2016), La libertad del diablo (Everardo González, 2017), Aquí sigo (Lorenzo Hagerman, 2016), El Charro de Toluquilla (José Villalobos, 2016), Los ojos del mar (José Álvarez, 2017), Resurrección (Eugenio Polgovsky, 2017), Tijuana No. Transgresión y fronteras (Pável Valenzuela, 2017), El remolino (Laura Herrero, 2016), Guerrero (Ludovic Bonleux, 2017), y Yo no soy guapo (Joyce García, 2018).