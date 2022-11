La Casa del Poeta Ramón López Velarde rendirá homenaje a David Huerta

Dos días antes de fallecer el pasado 3 de octubre, el poeta David Huerta tuvo una conversación telefónica con el también poeta Hernán Bravo Varela. En ella afinaron los últimos detalles de un maratón poético que tenía como objetivo dar una muestra de la gran diversidad y talento con que las mujeres mexicanas han escrito poesía en las últimas décadas.

Así lo habían pensado, como parte de la reanudación de actividades de promoción de la poesía en la capital del país organizadas por la Casa del Poeta Ramón López Velarde, de cuyo patronato David Huerta era el presidente. Cuenta Bravo Varela que a David se le escuchaba muy animoso al teléfono, de ahí la sorpresa de su partida.

Para dar continuidad a este proyecto, y como un homenaje a la trayectoria del gran David Huerta, la Casa del Poeta y la Secretaría de Cultura de la CDMX llevarán a cabo dicho maratón de poesía el próximo miércoles 9 de noviembre, en el Museo de la Ciudad de México, a las 19 horas.

Entre las voces femeninas invitadas destacan las poetas Coral Bracho y Elsa Cross, con quienes David Huerta entabló cercanas amistades e intereses literarios. Además de ellas, también participarán Paula Abramo, Anaïs Abreu, María Baranda, Valeria List, Xel-Ha López Méndez, Martha Mega, Xitlalitl Rodríguez Mendoza, Mónica Nepote y Michelle Pérez-Lobo, algunas de sus más asiduas lectoras.

“Creo que este coro de voces que escucharemos son un buen ejemplo del modo en que David Huerta supo ser amigo, lector, promotor, difusor, tallerista ―directo o indirecto― de cada una de las 11 poetas que van a participar. Pero también es una muestra microscópica del trabajo que desarrolló transgeneracionalmente, a lo largo de tanto tiempo”, comenta en entrevista con El Sol de México, Hernán Bravo Varela, consultor cultural de la Casa del Poeta.

David Fundamental

A sus 72 años David Huerta era un ente cultural muy activo. A parte de ser el presidente del patronato de la Casa del Poeta, seguía desempeñándose como profesor de poesía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

De igual modo, continuaba su labor como tallerista en varios proyectos, como lo fue en la residencia Under the Volcano; dirigía la Cátedra Octavio Paz de la UNAM, la cual fue recientemente reactivada durante las actividades en torno al depósito de cenizas del premio nobel mexicano en las instalaciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso; y era coeditor, junto a Jorge Gutiérrez Reina, de la nueva época de la icónica revista literaria Barandal.

“La voz de David Huerta, junto a la de otros, se convirtió en una presencia fundamental para pensar en las nuevas generaciones de poetas. Además, el ofreció un magisterio tan simbólico como real desde el inicio de su actividad poética con el que cubrió casi cinco décadas de diálogo, trabajo y pensamiento en conjunto con creadores de múltiples generaciones.

“No hay voz poética importante en la poesía mexicana de la actualidad que no reconozca a David como parte de su educación sentimental e intelectual. No hubo un área de la labor literaria que no cubriera con excelencia y que no haya impactado decididamente en la manera en la que leemos y escribimos poesía”, agrega Bravo Varela.

Sobre la labor del autor de Incurable como presidente del patronato de la Casa del Poeta ―del que también son miembros Coral Bracho, Fernando Fernández, Luis Miguel Aguilar y otros―, Hernán Bravo comentó que éste siempre veló por que el recinto cultural mantuviera abiertas sus puertas contra los vaivenes presupuestales y otras dificultades. Su cariño por esta institución, cuenta Bravo, se vio incluso reflejado durante su discurso de recibimiento del Premio Xavier Villaurrutia en 2005.

“David Huerta fue una figura esencial para que la Casa del Poeta se mantuviera con la dignidad, seguridad y presencia con la que ha trabajado desde hace treinta años. Ésta le debe muchas cosas a David: su guía, su consejo y lucha aguerrida por su manutención”, afirma Bravo, quien explica que por el momento el lugar que el poeta fallecido tenía como presidente quedará vacío in memoriam hasta nuevo aviso.