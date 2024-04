⁠La Cena Negra, el hecho histórico en el que se basó la "Boda Roja" de GOT

Game of Thrones "canción de hielo y fuego", marcó un antes y un después en las series de televisión, esto a través de la creatividad de George R.R. Martin, autor del libro, quien unió fantasía con ciertos hechos históricos de la historia. Tal es el caso de la "Boda Roja", la cual está basado en un hecho real nombrado como la Cena Negra.

Durante la tercera temporada de Game of Thrones, se encuentra el capítulo, "The Rains of Castamere", en el cual se da una controversial traición a la casa Stark, luego de que Robb decidiera casarse con Talisa Maegyr y no con la hija de Lord Walder Frey.

Cabe mencionar que, en un inicio, Robb fue quien no cumplió su palabra con Lord Walder Frey, quien le había dado su palabra de que esposaría a una de sus hijas si dejaba pasar a su ejército para ir hacia el sur.

De esta manera, Lord Walder Frey ofreció su castillo para la boda del "Rey en el Norte", sólo para cometer una atroz traición, luego de pactar una emboscada junto a Tywin Lannister y Lord Bolton, dicho capítulo termina en una masacre para los Stark y consagró al capítulo como uno de los mejores de la multi premiada serie.

¿Qué pasó en la Cena Negra?

De acuerdo con el Dr. Allan Kennedy del Centro Cultural de Escocia, explica que cronistas extemporáneos a la época, narran que durante la "Cena Negra" se dio uno de los momentos más atroces de la historia escocesa, pues en dicho hecho, el Conde de 16 años, William de Douglas y su hermano menor David, acudieron a una cena en el castillo de Canciller de Escocia, Sir William Crichton, quien también había invitado al Rey de Escocia James II.

Cabe mencionar que dichos hermanos del clan de los Black Douglas comenzaba a sumar poder, hecho que no era del agrado del anfitrión, Sir William Crichton.

Kennedy señala que hay muchos mitos acerca de lo sucedido el 24 de noviembre de 1440, día en que Douglas y su hermano David fueron invitados a cenar en el Castillo de Edimburgo acusados de traición y posteriormente decapitados.

Los cronistas posteriores, sin embargo, embellecieron enormemente esta narrativa básica, afirmando que los hermanos estaban cenando en presencia del propio James II cuando Crichton colocó una cabeza de toro (un símbolo de la ejecución de traidores) sobre la mesa. Luego fueron arrastrados a un juicio espectáculo antes de ser decapitados en la colina del castillo.Explica Kennedy

Al respecto, George R.R. Martin explicó que sólo plasmó la oscuridad de la naturaleza humana.