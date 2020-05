La cultura, un factor de inclusión

Realicé mi doctorado de Ciencias Políticas y mi tesis fue sobre el modelo a implementar de un megaproyecto cultural en Francia, en 1966. La conclusión de mi tesis fue: Para que la gente llegue a la cultura hay que darle diversión.

La cultura y la diversión me han acompañado siempre. Llegando a México enseguida abrí el “9” Disco-Bar, a principios de 1977, y decidí tomar al inverso la conclusión de mi tesis: para que la diversión perdure hay que dar cultura, y así fue y sigue siendo así todavía a lo largo de mi vida.

Sociedad 17 de mayo: transversalisar la no discriminación

El “9” fue un lugar de mucha cultura: exposiciones de pintores, murales efímeros, exposiciones fotográficas, edición de dos revistas con Jorge Villareal y Mongo, (La Regla Rota y La Pus Moderna), revistas que marcaron el surgimiento de la contracultura en México. Cine club, proyectando películas que no se exhibían en el país, en particular Yo te saludo, María de Jean Luc Godard “prohibida por el gobierno y la iglesia”, eso, me costo una clausura del lugar. El lanzamiento de una multitud de grupos de rock, muchos de ellos hoy famosos como la Maldita Vecindad, Café Tacuba, y las Insólitas Imágenes de Aurora ahora Caifanes, entre otros. La creación de una compañía teatral: La Kitsch Company, considerada como la primera compañía de teatro cabaret en México. El “9” era un lugar inicialmente gay, abierto a todo el público, la única consigna era el respeto ajeno y por lo tanto se convirtió en un espacio incluyente, para todas las preferencias.

Nací en 1943 en medio de la segunda guerra mundial, crecí con el estigma del ghetto, cualquier tipo, incluyendo el ghetto gay, es algo que no acepto. Para mi desde que tengo memoria, ser gay es una tendencia sexual natural como lo es la heterosexualidad, mas no un modo de vida.

Siendo minoría, nos toca ser creativos, abiertos y entender la sociedad en su conjunto, como todos iguales y libres, no nos podemos marginar por tener una sexualidad distinta que al final concierne sólo a uno y a nadie mas. No debemos ser excluyentes sino incluyentes, así podría bajar la homofobia tan de moda hoy en día.

Hablando de hoy, hay nuevos fenómenos de cultura masiva gay que llega a la sociedad en su conjunto: la compañía de danza folklórica México de Colores o el Coro Gay, son dos maravillosos ejemplos de creatividad y éxito popular. Otra manifestación son los programas o series de televisión con mucho éxito, como RuPaul Drag Race o Pose, que hacen que el mundo “drag" llega a todo público demostrando su enorme lado creativo; o La Casa de las Flores, totalmente incluyente que demuestra que la sociedad, las familias de todos los estratos sociales, están conformadas por heterosexuales y homosexuales.

Es muy importante y hasta vital que se reconozcan las aportaciones de ésta o cualquier otra “minoría” por su talento creativo, imaginativo y por su capacidad de entrega a su trabajo y así obtener el respecto absoluto a la libertad sexual porque todos los seres humanos somos iguales. Libertad de Ser