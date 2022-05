La Dichosa Palabra regresa al formato en vivo y celebra 20 años de vigencia

Lo que comenzó como un programa piloto en 2003, ahora es un referente de la cultura en México. La Dichosa Palabra no sólo ha sobrevivido a una pandemia, también a los cambios en la forma de comunicación de las personas y las críticas que ha recibido a lo largo de casi dos décadas de permanencia en el Canal 22.

El concepto encabezado por Laura García, Pablo Boullosa, Eduardo Casar y Germán Ortega regresa al foro de televisión en el que se han vivido y compartido varias historias.

Más anécdotas, discusiones, risas y muchas palabras es lo que ofrecerá el contenido en vivo a partir de este sábado, a las 20:00 horas, por el 22.1.

“Va a ser una mirada nostálgica esta temporada porque creo que hemos ganado mucho en diversión, me divierto mucho más ahorita que al principio, en ese entonces me moría del miedo, para mí era una parálisis (de estar frente a cámara) que tenía que vencer cada vez que venía al canal, pero creo que ahora hay más seguridad, entendimiento, conocimiento entre nosotros, por lo tanto hay más diversión”, afirmó García en conferencia de prensa.

Una de las claves para mantenerse vigentes es la buena relación que tienen entre los conductores, así como la diversidad en opiniones, ya que eso contribuye mucho a que exista un debate.

“Hay escuelas que utilizan la dinámica del programa para dar sus clases y eso nos encanta” @Ladichosa22 @Eduardodichoso @Lauentuiter @dilemasclasicos @Germancanal22 pic.twitter.com/Tg7ouuDvOr — Canal 22 México (@Canal22) May 17, 2022

“Luchamos un poco contra esa idea de convertirnos en una autoridad, somos cuatro personas que tenemos opiniones subjetivas, a veces nos complementamos, nos contradecimos, decimos cuando no estamos de acuerdo y eso es un poco la riqueza del programa, que tenemos personalidades diferentes que vemos la vida de manera distinta.

“A nosotros no nos gusta que nos vean como autoridad (sólo por estar en un programa), al contrario, invitamos a la lectura, a que investiguen, duden, cotejen, intercambien opiniones, a nosotros lo que nos fascina es tener a la palabra como protagonista de una discusión", contó García.

"Siempre nos hemos y seguiremos presentando como somos, muchas veces decimos que no sabemos sobre algún tema y no pasa nada, no somos un conocimiento en sí, somos una preparación a base de lecturas y eso pretendemos difundir”.

La temporada constará de 26 programas en vivo, misma que se extenderá hasta noviembre, posiblemente. Abarcarán temas de interés público, así como palabras y expresiones que no hayan sido utilizadas anteriormente.

Con esto comienzan la celebración de sus 20 años de transmisión ininterrumpida. “Yo espero que la gente nos vea como cómplices, como amigos, como personas con las que pueden compartir historias, experiencias", indicó la conductora.

“Siempre hemos tenido un tema de conversación bastante amable, el lenguaje creo que tampoco es un tema muy polémico ni que vaya a generar odio del otro lado, hemos sido muy afortunados que la gente nos acepte y esperemos así sea en esta nueva temporada”.