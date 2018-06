La exposición Picasso y Rivera: Conversaciones a través del tiempo recibe premio internacional

La exposición Picasso y Rivera. Conversaciones a través del tiempo, que se presentó del 9 de junio al 10 de septiembre del año pasado en el Museo del Palacio de Bellas Artes, fue galardonada con el 2018 Award for Excellence. First Place: Exhibition from an Organization with an Operating Budget over $30 million, que entrega la Asociación y Fundación de Curadores de Museos de Arte (por sus siglas en inglés AAMC).



Lo anterior lo informó el cocurador de la muestra Juan Rafael Coronel Rivera, quien viajó al Museo de Arte Contemporáneo de Toronto para recibir el reconocimiento internacional.

Señaló que ese premio es similar al mexicano de literatura Xavier Villaurrutia, “es decir, que son los propios curadores los que premian a sus colegas, lo cual me hace sentir muy orgulloso y satisfecho de mi trabajo curatorial”, mencionó.

Entrevistado en su estudio de San Jerónimo, el también poeta y fotógrafo dijo que la AAMC es una asociación con sede en Estados Unidos en donde están reunidos la mayor parte de los curadores de dicho país y Canadá, así como algunos mexicanos.

Recordó que tal asociación entrega anualmente cinco premios que dependen del costo de la exposición, desde 70 mil dólares hasta más de 30 millones, de esa misma moneda, cuyo caso es el de la exposición Picasso y Rivera.

También comentó que lo interesante de este reconocimiento es que compiten “los museos más poderosos de Estados Unidos, es decir aquellos que prácticamente marcan la tendencia en todo occidente”, aunque lamentablemente aún no están abiertos con los europeos y apenas se abrieron a América Latina.

“La exposición de Picasso y Rivera obtuvo el primer lugar porque lo que les interesó a los curadores fue la novedad del tema. No fue una exposición que se realizara de manera retrospectiva o comparativa, se estaba buscando la parte que los constituyó como autores modernos desde una perspectiva histórica; en pocas líneas, tenía otra manera de ver a estos rock stars”.