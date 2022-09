La fachada del MUNAL se iluminó en defensa del patrimonio cultural del mundo

La noche de ayer la fachada ecléctica del Museo Nacional de Arte (MUNAL) se iluminó con un extraordinario espectáculo de videomapping, para lanzar un urgente mensaje sobre la importancia del patrimonio cultural y exhortar a todos a la toma de acciones ante los retos climáticos, tecnológicos y sociales que los que se enfrenta la humanidad contemporánea.

Así, tras sumirse en las sombras la Plaza de Manuel Tolsá, ubicada la Calle de Tacuba en el Centro Histórico, la proyección de una imponente escultura de la diosa de la sabiduría griega del arte y la sabiduría, Palas Atenea, cobró vida sobre los muros diseñados por el arquitecto Silvio Contri durante la época porfiriana, poniéndose en posición de ataque para tomar el mundo en sus manos en defensa del patrimonio cultural de todas las naciones.

Te puede interesar: El INAH exigirá nuevos consejeros

Cultura INBAL investiga "supuesta" destrucción de obra de Frida Kahlo

Luego, gracias a un alegórico juego de luces y sombras, las columnas jónicas del recinto se vieron destruidas y reconstruidas en un sin número de ocasiones, para dar paso a la proyección de La Piedra de Sol mexica, que se integraba en las entrañas del edificio, para después comenzar a girar en el centro de la fachada, justo frente a los ojos de los cientos de espectadores que se congregaron para ver este espectáculo realizado por la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura, en colaboración con el INBAL y la Secretaria de Cultura federal.

Musicalizadas por las composiciones La Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas y Huapango de José Pablo Moncayo, se proyectaron algunas de las piezas icónicas de grandes muralistas mexicanos como el Sueño de una tarde dominical en la Alameda, de Diego Rivera; el mural Nueva democracia, de David Alfaro Siqueiros; y el mural Liberación, de Jorge González Camarena.

Esta noche, como parte de #MONDIACULT2022, la fachada del @MUNALmx se convirtió en un lienzo monumental en el que se proyectó el espectáculo de video mapping “Mappa Mundi - Ciudades y patrimonio cultural hacia el futuro”.



Agradecemos la generosidad de @ItalyinMEX. 🇲🇽🤝🇮🇹 pic.twitter.com/kUs5HFJVD0 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) September 28, 2022

El espectáculo dio paso al tema de la naturaleza, el calentamiento global y el cuidado de la flora y fauna con imágenes en épico movimiento de, aves, mariposas, árboles y raíces que se confundían con la arquitectura del recinto, par luego ser cruelmente sustituidos por un paisaje plagado de chimeneas industriales y las siluetas de las ciudades modernas.

Por último, el videomapping, titulado Mappa Mundi, a través de una estética ciberpunk, emitió sobre la cantera tlaxcalteca del MUNAL, imágenes que hacían referencia al modo en que la tecnología se ha integrado en la vida de las sociedades modernas para crear al “ciber humano”, el cual irónicamente fue representado con una moderna interpretación del Hombre de Vitruvio, de Leonardo Davinci. Esto, además de hacer una crítica a la dependencia tecnológica, la cual se ve inconada a través del uso excesivo de las redes sociales: “Is it technology that is at the service of man or is man the fuel for technology?”, se pudo leer en muro sur del MUNAL.

Este espectáculo fue realizado por 13 de los estudios italianos más importantes de arte digital se juntaron bajo la curaduría de Stefano Fake, como parte de las actividades de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, MONDIACULT 2022, que se celebra hoy y los próximos 20 y 30 de septiembre en México.