¿La historia de El Pípila es falsa? No existe evidencia contundente de su leyenda

A lo largo de la historia de México han surgido y forjado múltiples leyendas de carácter patriótico que más allá de su veracidad han quedado en el imaginario colectivo del país, como el caso de "El Pípila", héroe que habría participado en el ataque a Guanajuato durante la primera etapa de la Lucha de Independencia.

Juan José de los Reyes Martínez Amaro mejor conocido como "El Pipila" en los libros de historia de México, es un personaje que habría tenido una actuación heroica durante el ataque a Guanajuato, ciudad minera de gran importancia durante la época colonial.

El sitio web del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), relata que durante la primer gran batalla tras el Grito de Dólores fue el ataque a Guanajuato, episodio donde el "ejército" de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende formado por campesinos, artesanos, indios, mestizos pobres, negros y un reducido número de criollos, realizaron una matanza de militares realistas y civiles peninsulares que se resguardaban en la Alhóndiga de Granaditas.

Es en esta parte de la batalla que entra el personaje de "El Pípila", quien habría volado las puertas de la Alhóndiga teniendo sobre su espalda una losa como escudo y en un brazo una antorcha y chapopote para que las fuerzas insurgentes ingresaran al fuerte.





¿Realmente existió El Pípila?

Un debate histórico que inició desde el siglo XIX fue el de la existencia del acto heroico del Pipila durante el ataque a Guanajuato, pues el primero que escribió sobre dicha hazaña fue Carlos María Bustamente en su obra "Cuadro histórico de la Revolución Mexicana (Independencia)", donde lo cuenta con una narrativa evidentemente patriótica.

"No de otra manera obrara un soldado de la décima legión de César, reuniendo la astucia al valor, haciendo uso del escudo y practicando la evolución llamada de tortuga... Pipila!, tu nombre será inmortal en los fastos militares del valor americano: tú, cubierto con tu losa y armado con una tea", dice Bustamente en su obra "Cuadro histórico de la Revolución Mexicana".

Además, en su texto, publicado 33 años después del hecho, explica que El Pipila habría recibido la orden de volar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas, situación que otro personaje importante del siglo XIX como lo fue el conservador y expresidente de México, Lucás Alamán, refutó señalando que dicha narrativa de Bustamente era falsa.

El Pípila. | Foto: INAH

El cronista mexicano, Artemio de Valle-Arizpe (1888-1961) explicó en "Fragmento de Personajes y leyendas del México virreinal", que Alamán explicó que la orden de Miguel Hidalgo al Pípila de volar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas no pudo ser posible debido a que el cura se encontraba en el cuartel de caballería, en el otro extremo de la ciudad, lugar en el que habría estado toda la batalla.

Valle-Arizpe señala que Bustamante no estuvo en dicha batalla ni era de Guanajuato a diferencia de Alamán, además, en su obra no especifica de dónde surgió la historia, si las palabras de Hidalgo al Pipila fueron retomadas por alguien más o cómo es que esta hazaña llegó a él, no hay citas, situación que vulnera la narrativa.

Al respecto, el INAH relata la historia del PÍpila de la siguiente manera en su sitio web:

Cuenta la tradición que, a falta de cañones, un minero apodado El Pípila (el guajolote) se puso una losa de piedra en la espalda para protegerse de las balas. Alcanzó a llegar a la puerta de la alhóndiga, la roció de chapopote y le prendió fuegoSe puede leer en el sitio web del INAH





Por otro lado, el sitio web Memórica del Gobierno de México señala lo siguiente:

De entre las muchas páginas de nuestra historia patria surge un personaje que gracias a su increíble fuerza física, enorme valentía y gran heroísmo el movimiento independentista pudo finalmente tomar, el 28 de septiembre de 1810.Se puede leer en el sitio web de Memórica





Añade que José de los Reyes Martínez Amaro o "El Pípila" nació en San Miguel de Allende y que fue un barretero que trabajaba en las minas y en el que incluso se habría convertido un líder dentro de dicho gremio. Tras el inicio de la Independencia se habría unido a las filas de Miguel Hidalgo.

Por otro lado, de acuerdo con una publicación de la Unidad Académica de vinculación y difusión del conocimiento, "Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades" perteneciente a la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que José de los Reyes Martínez Amaro "El Pípila" si habría existido:

"Aún cuando algunos historiadores niegan su existencia, fue real: nació en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, el 3 de enero de 1782 y falleció de dolor cólico en la misma población el 25 de julio de 1863 a la edad de 81 años. Trabajó de minero en Mellado, Mineral de la Villa de Guanajuato, su nombre fue Juan José de los Reyes Martínez Amaro."

Sobre lo sucedido en la Alhóndiga de Granaditas no describe nada, sólo se limita a explicar que fue "un personaje histórico a quien se le debe memoria por su valentía en el movimiento de Independencia en México".

Más allá de que en la actualidad es un tema que no termina de ser totalmente claro y que sigue generando controversia, se ha convertido en una de las grandes leyendas nacionales que permencen en nuestro imaginario. Incluso para la ciudad de Guanajuato se ha convertido en un símbolo histórico y de identidad cultural.

El gran monumento de 84 años de edad, de 17 metros de altura y 800 toneladas es prueba de ello, dicho homenaje "representa la valentía del pueblo guanajuatense que luchó por la Independencia de México".