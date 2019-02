La ópera siempre va a vivir: Arturo Chacón

Para el cantante de ópera Arturo Chacón, el género que representa es inmortal, porque los sonidos humanos no pueden ser superados por la tecnología, y la prueba de que este tipo de espectáculos tienen gran demanda, es su apretada agenda internacional.

En entrevista vía telefónica desde Oman, Emiratos Árabes Unidos, donde se presentaba al lado de Plácido Domingo con La traviata, el intérprete ofreció detalles de su próxima presentación en nuestro país, los próximos 21 y 24 de febrero en el Palacio de Bellas Artes, con La condenación de Fausto de Hector Berlioz.

Foto: Especial

La opera siempre va a vivir. La gente siempre la preferirá, independiente si hay apoyos para estos espectáculos en México, pero hablemos por las razones porque el público la quiere, porque te conecta con la voz humana. Tiene algo que no te da nada electrónico, es una vibración única acústicamente.

El tenor mexicano mencionó que desde hace cuatro años no pisaba el escenario del recinto cultural más importante de nuestro país y comentó que le causa este reencuentro con la audiencia nacional, donde en esta ocasión estará acompañado de la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Ópera.





La emoción es grandísima, se me eriza la piel siempre que me encuentro en ese espacio que me remonta a la que fue mi gran experiencia con la ópera desde hace 20 años. Cuando de joven le decía a mi padre que estaría ahí, él me decía: ‘No te pongas metas tan altas’ y con eso compruebo que no hay sueño que no se realice.

Foto: Especial

En cuanto al desafío que le implica dicha pieza operística, Chacón refirió que está escrita para un tenor tesitura sea muy flexible, debido a que empieza de una manera muy ligera y después el dramatismo se intensifica de acuerdo al texto de Goethe, pero el Fausto de Berlioz en ópera es muy distinto a otros como a la de Sergéi Prokófiev.

Será cantada en francés y habrá subtítulos durante su representación y reconoció que esta pieza no es tan popular como otras y entre sus desafíos para interpretar el tema del alemán es que tiene que desnudar el alma de este ser atormentado por sus propias pasiones.

Foto: Especial

En cuanto a la popularidad, Chacón reconoce que ahora con las redes sociales puede tener contacto con sus seguidores y se siente afortunado, además de honrado que la gente guste de su música y trascender en la preferencia de varias generaciones de escuchas.

En ese sentido, Chacón reconoció que su primer disco con mariachi ha tenido mucho éxito y acerca de los públicos que le falta conquistar, el tenor que surgiera del concurso Operalia, mencionó que algunos de América Latina, pero en Europa y Asia se ha presentado con regularidad.

Foto: Especial

Entre sus próximas presentaciones se encuentra Lituania, Finlandia, entre otros y respecto al público de Oman, Arturo dijo que es un público donde los espectáculos de ópera son algo nuevo, mientras tanto se encuentra ansioso de volver a su México, lindo y querido.