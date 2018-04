La pianista Daniela Liebman lanzará un álbum con música de Schubert, Chopin y Ponce

Con una trayectoria como pianista que incluye su debut en el Carnegie Hall, a la edad de 11 años, Daniela Liebman asegura que su pasión por la música clásica vale cualquier sacrificio y se congratula por influir a las nuevas generaciones en la vocación musical.



Oriunda de Guadalajara, Jalisco, la artista comparte en entrevista que lo suyo es tocar obras de los compositores Franz Schubert, Frederic Chopin y del mexicano Manuel M. Ponce, por lo cual no dudó en seleccionarlos en su álbum debut realizado el verano del 2017, bajo la producción David Lai, ganador de un Grammy, galardón al que ha sido nominado en seis ocasiones y por ser artista Yamaha, el material discográfico, Daniela lo grabó en los estudios de la firma japonesa.

“Estoy muy emocionada por mi disco que saldrá el primero de junio el mismo día que tocaré en León, Guanajuato, fecha en la que inicia mi gira por Sudamérica y son mis piezas favoritas y por fin tengo la oportunidad de que llegue al público y ese mismo mes, el ocho y diez de junio me presentaré en Bellas Artes con el concierto número 1 de Mendelssohn”.

En entrevista vía telefónica, Liebman quien el 14 de junio cumplirá 16 años de edad, expresa la importancia de difundir el sonido de su instrumento: ”Me gusta tocar, no sólo para transmitir mi música, sino para que llegue a todas las edades. He tenido la suerte de tocar de desde temprana edad y he visto a niños en mis conciertos y me gusta que se le den oportunidad a lo clásico, que no piensen que es para gente mayor o es aburrido”.

Las melodías de su producción discográfica la pianista las difundirá por plataformas como Spotify y Youtube y menciona que le han dicho los jóvenes por las redes sociales al escuchar su interpretación en piano: “que han empezado a estudiar música o piano porque me han visto tocar y me gusta dar felicidad y que la gente encuentre como yo, algo que le apasione”.

Respecto a sus gustos personales, la joven que estudia actualmente en el sistema home school y espera titularse como pianista de conservatorio, considera que por el momento no incursionará en otro repertorio, por ejemplo, de música popular y aunque le agrada el jazz, por ahora no lo interpretaría, “tal vez en muchos años más”, expresa quien la disciplina es básica en su formación musical y destaca que "cualquier sacrificio, vale la pena".