La pianista Diana Krall ofreció concierto en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional se embarcó en un viaje al ritmo de jazz que transportó a los siete mil asistentes que este sábado disfrutaron de la música y el carisma de Diana Krall, la pianista y cantante ganadora del Grammy que regresó a nuestro país para presentar su disco Turn up the quiet, el número 13 en su carrera.



Considerada en 2009 por la revista Billboard como la artista de jazz de la década, la canadiense arribó al escenario a las 20:18 horas. Entre una formal ola de aplausos, Diana Krall entró sonriente y ataviada en una vestimenta negra que contrastaba con su cabellera rubia, sus labios rojos y su piel blanca.

“Buenas noches México. ¿Cómo están?”, dijo para comenzar la velada. One, two, three…, se escuchó con su voz para empezar a cantar Do I love you, con la que a través de algunos solos introdujo a los cuatro músicos que la acompañaron con la guitarra, el violín, la batería y el contrabajo.

Diana Krall se entregó totalmente a su piano y sólo se separó de él una vez, al interpretar Bésame mucho, donde se acercó al borde del escenario parasolicitar el apoyo de los asistentes. “Tienen que cantar conmigo porque necesito ayuda... Es difícil, tienen que ayudarme”, pidió después de trastabillar con la letra en español, obteniendo como respuesta un fuerte coro del público.

El escenario sólo requirió unas cuantas luces y los instrumentos de su banda para acompañar la interpretación de temas propios y de clásicos como Richard Rodgers y Cole Porter, quienes fueron recordados con Isn’t romantic y Night and day. Los ritmos dieron pie a que el público intentara seguir la música moviendo los dedos, la cabeza y aplaudiendo a la menor provocación.

“Muchas gracias”, repetía en español la pianista de 54 años casi todas las veces que terminaba una canción, lapso en el que compartía su admiración o las anécdotas que estas composiciones le han significado en los más de 25 años que lleva de carrera. “En realidad no me gusta hablar mucho por ellas prefiero simplemente tocarlas”, dijo tímida.

Durante casi dos horas donde sonaron piezas como Love, Temptation, So nice y How Deep Is your love, Diana Krall no dejó dudas de su fascinación por México. La cantante compartió que durante su corta visita pudo ver la felicidad de las familias en un parque que visitó a temprana hora y que la inspiró para su presentación esa noche.

“Ha sido un día hermoso. Por eso quiero cantarles esta canción de Bob Dylan que espero amen tanto como yo”, dijo para interpretar Things have changed, con la que se despidió de este concierto que recorrió diferentes épocas del jazz y que cerró gritando “los amamos”.