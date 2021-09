La pieza musical de John Cage que ha durado 639 años

El proyecto iniciado hace 20 años para ejecutar una pieza de órgano de John Cage durante un plazo de 639 años en una iglesia del este de Alemania está en peligro por falta de financiamiento, alertaron hoy los organizadores.

Según informó el director del patronato de la Fundación de Órgano John Cage de la ciudad de Halberstadt, Rainer O. Neugebauer, por el momento hay dinero suficiente para continuar un año o año y medio más. Sin embargo, dijo que aún espera que el proyecto pueda continuar financiado por una institución pública.

"Es uno de los pocos proyectos artísticos del estado federado de Sajonia-Anhalt que recibe atención mundial", subrayó.

En los últimos 20 años la idea se financió únicamente con fondos privados y se recaudó más de un millón de euros (1,2 millones de dólares). El mantenimiento del proyecto cuesta unos 60.000 euros al año, sin incluir el trabajo voluntario. Debido a la escasez de fondos se cancelaron las visitas a la iglesia los días martes y miércoles.

En la iglesia Burchardi de Halberstadt se ejecuta desde hace 20 años la pieza ORGAN²/ASLSP (As Slow As Possible/lo más lento posible) en un órgano especialmente construido y de funcionamiento automático.

Dado que según las instrucciones de Cage (1912-1992) la pieza debe interpretarse lo más lentamente posible, comenzó con una pausa el 5 de septiembre de 2001 y las tres primeras notas sonaron recién el 5 de febrero de 2003.

Desde entonces, solo hubo un cambio de acordes una vez cada pocos años. La última fue el 5 de septiembre de 2020, cuando se añadieron dos nuevos tubos de órgano a los otros cinco. Se trató de un cambio de sonido después de casi siete años. El próximo está previsto para el 5 de febrero de 2022.

En los primeros 20 años el proyecto se financió, entre otras cosas, con la venta de placas en las que figuran los nombres de donantes y fechas que abarcan hasta el año 2640, cuando se prevé que acabe la obra. Entretanto, estas placas recordatorias, que se encuentran en la iglesia de la ciudad germana, ya se han vendido casi en su totalidad.

Según Neugebauer, actualmente casi no hay donaciones, por lo cual pide nuevas ideas de financiamiento.

La ciudad de Halberstadt celebra hoy los 109 años de John Cage y los 20 primeros años del proyecto cultural. En la casa de Cage, ubicada al lado de la iglesia, se emitirá un cortometraje que muestra el cambio de sonido en septiembre de 2020, como así también una conversación con Rainer O. Neugebauer, quien ha ayudado a calcular los cambios de sonido de los primeros 71 años.

ARTISTA EXTRAVAGANTE

Además de compositor y teórico de la música, John Milton Cage Jr. (1912) fue también filósofo y pionero de la música electroacústica y el uso no estándar de los instrumentos musicales, por lo que se le conoció como una de las principales figuras de la vanguardia de la posguerra.

La crítica lo ha elogiado como uno de los compositores más influyentes del siglo XX, por su rol decisivo en el desarrollo de la danza moderna, principalmente a través de su asociación con la coreógrafa Merce Cunningham.

Sin embargo, el estadounidense es quizás mejor conocido por su composición “4′33”, que es una pieza de silencio en la que los músicos que la ejecutan no hacen más que estar presentes durante el tiempo especificado por el título.

El desafío de esta obra a las definiciones asumidas sobre la maestría musical y la experiencia musical la convirtió en un tema popular y controvertido, tanto en musicología como en la estética más amplia del arte y la interpretación.

Cage, quien murió en 1992, también fue un pionero del piano preparado (un piano con su sonido alterado por objetos colocados entre o sobre sus cuerdas o martillos), para el que escribió numerosas obras relacionadas con la danza y algunas piezas de concierto, de los cuales el más conocido es Sonatas e Interludes (1946-1948).

