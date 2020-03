La poesía es terapia para el alma: Diego Ojeda

Para Diego Ojeda quien recientemente estuvo en México para presentar su reciente libro Esta historia ya no está disponible, no hay mejor terapia para las personas que quieren encontrar eco a sus emociones que leer poesía.

“En muchos casos los poetas la hacemos de terapeutas de las personas, yo no sólo hablo del amor romántico e idealizado, sino de todas las cosa que he vivido, desde mis épocas más oscuras, hasta mis depresiones, mi ansiedad, mis miedos e inseguridades, la relación con mis padres, hasta situaciones con mis padres”, comentó.

El cantautor que se dio a conocer con su poema que también musicalizó Mi chica revolucionaria, agregó sobre el tema “Lo que tienes dentro en ocasiones no puedes platicarlo con nadie y de repente esos mismos sentimientos lo ves reflejados en un libro y eso te ayuda. Para mi si de algo me sirve la literatura es para sentirme menos solo”.

Ojeda, originario de Las Palmas la Gran Canaria mencionó que es la música y el lenguaje poético lo que le ocupa y por el momento “no tengo intención de hacer una novela, aunque me lo han ofrecido muchas veces, pero pienso en zapatero a tus zapatos, ni me siento preparado, ni conectado, por el momento”.

Posteriormente, Diego Ojeda quien actualmente en nuestro país, además de presentar su reciente publicación de la editorial Mueve tu lengua, realiza una gira junto Abraham Ocernasky por algunos estados de la república mexicano, mismos que no ha cancelado hasta el momento”.

Respecto a sus fans México, el poeta reconoció que este país ”es donde me he podido desarrollar y ha sido una puerta al resto de América Latina, aquí tengo amigos que son familia y casi vivo aquí más tiempo, mi corazón está dividido en dos naciones”.

Acerca de la actualidad de la poesía, Diego Ojeda reconoció: “Yo recuerdo que cuando era adolescente iba a la escuela con mis audífonos, en aquella época con el discman llevaba mi Silvio Rodríguez y Camilo Sesto y yo decía que escuchaba a Metálica y no me atrevía a decir que me gustaban los libros de poemas, los autores como Mario Beneditti fueron los primeros que comencé a leer.

El auge de la poesía, Ojeda reconoció es gracias a las redes sociales y a autores contemporáneos como sus compatriotas Elvira Sastre y Marwan quien también ha sido músico, que se han hecho famosos a través del internet, lo cual ha atraído a las nuevas generaciones,

“En el plano masculino ha habido una apertura emocional la cual causa que el hombre sea menos prudente a la hora de hablar sobre sus sentimientos y si a eso le sumamos la aparición de las redes sociales, ha habido una especie de top ten de este movimiento poético, sobre todo en España se ha conectado con los jóvenes, pero hay gustos en la juventud y todo lo que ha pasado, editores, artistas plásticos y los últimos años en España ha sido lo más vendido al final son cifras, la gente joven es la que está adquiriendo poesía, que bueno que todo lo que sea sentimientos y hablar de esas cosas no se ha dado cuenta y de repente venga alguien”.