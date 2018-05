La Staatskapelle Weimar estrenará "Sardanapalo", ópera abandonada por Liszt

Berlín, 8 may (EFE).- La Staatkapelle de Weimar, bajo la batuta de su director titular, Kirill Karabits, celebrará el próximo 19 de agosto el estreno mundial en versión concierto del primer acto de "Sardanapalo", una ópera italiana que Franz Liszt dejó incompleta y que permaneció olvidada en un archivo alemán durante casi un siglo.





"Estoy entusiasmado con dirigir el estreno de 'Sardanapalo' en Weimar. Este descubrimiento abrirá una nueva página no sólo en la herencia musical de Liszt, sino también en la historia de la música del siglo XIX", afirmó Karabits en un comunicado difundido hoy por la agencia PS music Berlin.



Subrayó, además, el hecho de que el nombre de Liszt (1811-1886) "nunca haya sido asociado con la ópera italiana".



"La música que perdura es sobrecogedora, una combinación de lirismo italiano y audaces giros armónicos", señaló por su parte David Trippett, profesor en la Facultad de Música de la Universidad de Cambridge.



Trippet descubrió que el manuscrito era legible hace más de diez años, cien años después de que fuera catalogado y, en gran medida, olvidado en el Archivo Goethe y Schiller en Weimar.



"No hay nada parecido en el mundo de la ópera. Está cargado del estilo característico de Liszt, pero contiene elementos de Bellini y Meyerbeer, junto a destellos de Wagner", precisó.



El manuscrito, conocido sólo por un puñado de expertos en el compositor austro-húngaro, estaba escrito en modo abreviado y solo tenía el primer acto completo, por lo que se consideraba fragmentado, ilegible en muchos pasajes y consecuentemente indescifrable.



Trippet, que estuvo trabajando los últimos tres años sobre el manuscrito, considera que el compositor dejó la suficiente información para recuperar lo que evidentemente era su concepción musical en esos tiempos.



"Nunca sabremos por qué exactamente abandono su trabajo en esta ópera. Parece ser que Liszt no estaba satisfecho con el libreto para el segundo y tercer acto", agregó.



El libreto, basado en la tragedia "Sardanapalus" de Lord Byron, cuenta la historia de Sardanapalo, rey de la antigua Asiria, más interesado en fiestas y mujeres que en política y guerras.



Condena la violencia y la brutalidad y, quizás inocentemente, cree en la bondad innata del género humano, pero es derrocado por rebeldes y se inmola junto a su amante.



La soprano Joyce El-Khour, el tenor Charles Castronovo y el barítono Oleksandr Pushniak encabezan el reparto del estreno mundial en Weimar, donde Liszt compuso esta ópera y donde fue director de la Hofkapelle, la actual Staatkapelle, fundada en 1491.