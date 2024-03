Las polémicas creaciones de Damien Hirst llegan a México y puedes visitarlas gratis

Las obras de Damien Hirst, uno de los artistas más influyentes del arte contemporáneo, llegaron por primera vez a México. Puedes disfrutar de las obras de uno de los artistas más polémicos en el Museo Jumex y de forma gratuita.

El Museo Jumex exhibe las obras del artista como parte de la exposición Vivir para siempre, que ocupa tres galerías completas y el sótano del recinto. En ella podrás ver sus polémicas obras que incluyen animales disecados, los gabinetes con insectos y mariposas o la gran escultura The Virgin Mother, de 10 metros de altura.

DAMIEN HIRST: VIVIR PARA SIEMPRE (POR UN MOMENTO) pic.twitter.com/ucAZh6FTck — Paul Muad'Dib of House Atreides (Kwisatz Haderach) (@MonoZombie) March 27, 2024

En el recinto están distribuidas 57 obras que abordan temas desafiantes y que invitan a la reflexión de la muerte, a la vez que amplían los límites de lo que puede ser el arte.

Metrópoli Murciélagos gigantes en Chapultepec: fechas y actividades de Quiróptera Festival del Bosque

Dentro de la exposición está The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, la polémica obra de Damien que consta de un tiburón en formol, que fue capturado por un pescador de Australia.

Recuerda que el #MuseoJumex está abierto en su horario habitual. Ven a visitar la exposición 'Damien Hirst: Vivir para siempre (por un momento)'.



Consulta nuestra web para planear tu visita. ¡Te esperamos! pic.twitter.com/J3jscO2YId — Fundación Jumex (@FundacionJumex) March 27, 2024

Estas obras, además de ser polémicas por utilizar animales disecados, pusieron en duda la veracidad del artista contemporáneo quien dató sus creaciones como realizadas en los noventa, pero The Guardian descubrió que realmente fueron hechas en 2017. Ante ello, Damien Hirst declaró que la fecha se refiere a la vez que las conceptualizó en su mente, y no cuando las creó físicamente.

Hirst #MuseoJumex pic.twitter.com/TwyPq0CdyL — Alfredópetas (@alfredopetas) March 27, 2024

Puedes visitar el Museo Jumex y corroborar si las obras tienen un envejecimiento que indique que son de los noventa, o el material parezca reciente.

Damien Hirst en el #MuseoJumex de @FundacionJumex en @EnPolancoMx @PolancoCDmx @PolancoLomas @Col_Polanco @cdmx_polanco de la #CDMX #Arte y #Cultura pic.twitter.com/4cxGo3Fw2L — CesarMuñoz159 (@cesarmunoz325) March 28, 2024

Costos y horarios de la exposición de Damien Hirst

Si quieres ver las obras de Damien Hirst, puedes hacerlo hasta el 25 de agosto en el Museo Jumex, de martes a viernes y domingos de 10:00 a 17:00 horas. O bien, sábados de 10:00 a 19:00.

La entrada es gratis. Sin embargo, si no quieres hacer fila puedes comprar un pase de acceso inmediato por 200 pesos, o un pase con visita guiada de 300 pesos, que puedes adquirir en Passline.