Leonardo Padura visita a México con motivo de su nuevo libro "La transparencia del tiempo"

Como “un escritor de la Habana”, un aficionado al beisbol y un autor que considera a una novela como “un acto de conocimiento”, así se definió Leonardo Padura en su reciente visita a México con motivo de su nuevo libro La transparencia del tiempo que pertenece a la trilogía protagonizada por Mario Conde.



El novelista, presentó esta publicación de editorial Planeta en el Museo de la Ciudad de México el cual pertenece a dicha saga donde ahora, Conde a punto de cumplir sesenta años, se siente más en crisis y más escéptico que de costumbre con su país y le llega de manera inesperada un encargo de un antiguo amigo del instituto, lo cual desata la trama.

En su reciente visita a nuestro país, Padura habló de distintos temas, entre ellos no reflejarse tanto en el desencanto de su personaje, debido a que asume los compromisos derivados de su profesión de escritor la cual para él representa un ejercicio de emancipación.

“El acto de la escritura es un acto de liberación muy recóndito en el ser humano, yo creo que primero la novela como género es el reino de la libertad, el cuento tiene que tener unas ciertas funciones, en teatro, las representaciones se hacen en un tiempo, si escribes guiones eres el personaje más importante, pero no el que decide”, mencionó el cubano.

Agregó: “Es como un acto de conocimiento para quien la escribe y la lee, donde el primero presenta los conflictos de una sociedad y la condición humana y se va llenando de preguntas y trata de responder la mayoría y para ello cuenta con la complicidad de los lectores”.

El tema de isla caribeña donde reside, aunque en España tiene una carta de naturaleza, una ciudadanía honorífica, no podía faltar en el encuentro con Padura y al respecto señaló enfático “Estaré en cuba hasta que me boten” y reconoció que la gente joven de su nación de origen está emigrando, no solo profesionistas, sino en el ámbito deportivo donde han emigrado 200 beisbolistas.