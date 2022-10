Lewis Capaldi: Entre el humor y del desamor

Podemos pensar en Lewis Capaldi como la nueva estrella pop que tiene cifras apabullantes de reproducciones globales, así como récords de ventas para sus conciertos y varios premios en su repisa.

Pero también podemos verlo como él mismo se define, no sin suficiente sentido del humor: el cantautor escocés, estrella gordita del pop y entusiasta del humor de baño.

Hace una semanas, el cantautor lanzó una nueva canción titulada “Forget me”, que como él mismo ha dicho, se desarrolla en la misma línea de lo que había lanzado antes y la cual surge, en sus propias palabras, también de un modo conocido:

Conozco a la dama, la dama me deja, me quejo en una canción pop

De todo ello platicamos vía Zoom con este artista, que frecuentemente parece dividirse entre la nostalgia de su música y lo lúdico de sus redes sociales.

Tu nueva canción “Forget me” formará parte de un segundo LP? ¿Y de ser así, este continuará por la misma línea musical que has mostrado?

Sí, ese es el plan. Seguro que vendrá en un segundo disco. Y creo que sí es una continuación de ese estilo con el que mucha gente me conoció o con el que aún me están conociendo, así que espero que funcione porque no hay fórmula, además de que debe haber algunas diferencias, porque el primer álbum lo comencé a escribir cuando tenía 18 años y ahora tengo 25, así que debe haber un progreso natural, pero definitivamente es una continuación de lo que he hecho hasta ahora.

Anteriormente lanzaste una canción llamada “Someone you loved”, que de acuerdo con tu disquera fue número uno en la radio mexicana. ¿Has recibido mucha retroalimentación de este país?

Sí, he recibido muchos tweets y mensajes en Instagram y TikTok. En realidad no sabía eso de la radio mexicana, pero es genial, se siente increíble. Definitivamente puedo sentir sentir el amor de allí. Así que estoy ansioso por hacer mi primer show de este disco y de ir a México a tocar.

Sé que tocabas en los pubs desde que tenías 11 años. Háblanos de eso.

Sí, fue en un momento en el que ya estaba ansioso por comenzar a dar shows, pero no había muchos lugares donde los menores de edad pudiéramos hacerlo, así que solía ir a estos lugares, esconderme en el baño y luego a que fuera mi turno para salir… Y después me iba tan pronto como pudiera. Ya después me echaron de ahí, precisamente por mi edad, pero fue muy divertido. Recuerdo esos días como un gran momento.

Tus canciones destacan por su matiz introspectivo. ¿Crees que la melancolía o la nostalgia son los elementos más importantes de tu música?

Seguro que sí, me gusta sentirme melancólico. Creo que es algo que está muy infravalorado, pero creo que mirar hacia atrás y reflexionar es una parte importante y una de las cosas que más me gusta hacer en las canciones, así que espero que la gente lo disfrute y que se conecte con eso.

Por otro lado, eres muy conocido por el humor que muestras en tus videos de TikTok, algo que quizá no se refleja tanto en tu música.

Sí, porque mi idea de las redes sociales es que son básicamente para reír y no tomarse a uno mismo tan en serio, realmente no las veo como algo que deba ser tan serio, así que me gusta usarlas para reírme y hablar con la gente, hablar de música, Son una muy buena forma de conectarse con las personas.

Estuviste nominado a un Grammy y ganaste un Brit Award como Mejor Nuevo Artista. ¿Son importantes los premios para ti?

Creo que son realmente buenos, se ven bien en mi casa. Son muy impresionantes cuando la gente viene y los ve… Siempre es increíble estar nominado y ganar, pero tampoco es por lo que hago todo esto. Definitivamente disfruto ir a emborracharme y ver a todas esas personas famosas haciendo cosas, pero mi principal interés es la música.

¿Cuál es la canción de la que te sientes más orgulloso?

Yo creo que “Before You Go”, porque trata del suicidio de mi abuelo, y cuando sucedió pensé que quería escribir sobre eso, aunque al mismo tiempo estaba un poco nervioso a la hora de lanzarlo, porque era algo bastante personal y no quería que la gente pensara que sólo estaba usando eso para obtener una canción, pero la respuesta que tuvo fue increíble; mucha gente me ha mandado sus comentarios y eso ha sido sumamente especial, así que por ese motivo esa puede ser mi favorita.

Has tocado en muchos festivales y realizado giras con llenos totales, pero para los que aún no te hemos visto en vivo, ¿cómo es un show de Lewis Capaldi?

Creo que es muy divertido. Se que la gente se puede cuestionar eso porque muchas de mis canciones son más bien tristes, pero creo que se acerca más bien a un buen momento en el que la multitud se involucra y sale con una sonrisa… Definitivamente es un buen momento, con mucha gente con los brazos en el aire y cantando tan fuerte como pueden. Yo se lo recomendaría a cualquiera.

Entonces hay planes para venir a México.

Sí, eso espero. Estamos trabajando en eso, yo espero que sea antes de que finalice este año y si no, definitivamente será en 2023.

