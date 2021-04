Cafeleería y cómo los libreros hacen comunidad 

Al sur de la Ciudad de México, en la zona de Culhuacán y sobre avenida Taxqueña, los asiduos al café, los libros y el cacao encuentran un espacio donde desconectar con la cotidianidad, pero donde conectar con la gráfica, las editoriales independientes y los objetos inquilinos: Cafeleería, un proyecto que lleva más de una década haciendo comunidad.

“Cafeleería nació de ideas y también de un accidente”, menciona Marcel, porque dice que él no pensó dedicarse a eso. “Yo no tengo la vena librera, creo que es muy destacable, porque no hay algo generacional. Surgió con la idea de tener un espacio en el sur de la ciudad... ha sido difícil tener esto (…) La describiría como un lugar mágico, un lugar lleno de secretos y sí, de oscuridad, en el tono que cuando entras es muy oscuro, pero cuando empiezas a ver los objetos entra la luminosidad. Es un lugar muy claro, muy transparente, muy humano y muy real”, comenta el fundador de este espacio.

Buenos libros y buenos… chilaquiles

La manera en que este sitio lleva el libro más allá, es a través de la gráfica, sus dinámicas con otras librerías y la promoción de café y bebidas legendarias a base de cacao. Además, durante el año lanza colaboraciones con distintos artistas visuales e ilustradores, las aterriza a modo de serigrafías, pines y lo que se le ocurra.

“Estamos tratando de tener mucha novela ilustrada de todo tipo y fanzines; queremos especializarnos, que la gente venga a eso, a leer y que venga a observar otras cosas que no van a encontrar en otro lugar (….)Hemos logrado lo que se puso al principio, la gente visita, viene y comparte. Lee los libros, se los bebe. En la actualidad es una selección de publicaciones mágicas a mi parecer”.



Además, si vas a Cafeleería y no encuentras un libro específico, el cafelibrero te dice a qué otra librería ir.

“Yo creo que el punto álgido de la pandemia me llegó en marzo del 2020. Sentí que era algo momentáneo, nunca creí que iba a pasar todo esto. En ese momento yo estaba en una zona de confort y la pandemia vino a sacudirme. Los que me rentan me dijeron “tenemos que ir parejo”, cuenta Marcel.

Además, menciona que se adaptó a la pandemia y navegó con ella y la hizo funcional. “Creo que ese fue el secreto, no tenerle miedo a algo que es malo, simplemente saber adaptarse a las circunstancias (…) En ese punto estoy agradecido con la gente, gente que no me conocía, que si me conocía, apostó por el proyecto, lo hizo sentir más vivo que cualquier otro momento y yo estoy súper agradecido con eso”.

Hallazgos únicos en las librerías de viejo

Ahora Cafeleería extiende la experiencia pues lanzó la dinámica de llevarte a casa café de grano o molido y libros; puedes hacer contacto en redes para solicitar algún título o dejar que te sugiera algún ejemplar.

“Trabajo con bicimensajeros, y lo mismo, no solo gana uno sino todos, otra vez. Y esa es la magia de Cafeleería dónde todos nos repartimos y a todos nos va chido. Creo que se siente”.

Taxqueña 1832-Local B, San Francisco Culhuacán de San Juan, Coyoacán



