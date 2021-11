Abrazar el dolor ajeno para comenzar a resolver problemas de desaparecidos

El fenómeno de las desapariciones en el país y sobre todo en el estado no tendrá solución si la sociedad no comienza a abrazar el dolor ajeno como propio, si el gobierno no reconoce la crisis que se vive en la materia y si no hay presupuesto para implementar políticas públicas certeras, consideraron expertos y activistas en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En el diálogo "Acciones urgentes contra la desaparición de personas en México", familiares de desaparecidos hablaron de la difícil realidad a la que se tienen que enfrentar y qué es lo que se tiene que hacer para cambiar un escenario en el que se consideran hay más de 95 mil desaparecidos en todo el país.

Mina Medina expresó que el único punto de esperanza es la incidencia internacional, ante la falta de voluntad política. También, dijo que hace falta capacitación de personal desde lo institucional y que haya más recursos, no solo económicos, sino humanos, tecnológicos y psicológicos, sobre todo porque en los últimos meses han matado a 12 madres por hacer el trabajo de búsqueda que le corresponde a las autoridades.

"Para que esto pueda cambiar, porque todos esperamos que cambie con la localización de quienes hoy no están aquí, tenemos que abrazar el dolor ajeno como propio. Tenemos que comenzar a sentir que esto también nos está afectando, porque no podemos seguir andando en un país en donde 95 mil personas no están", expresó el periodista Darwin Franco.

Por su parte María Guadalupe Aguilar, representante de Fundej, aseveró que México, y sobre todo Jalisco, es una fosa, que el estado vive una grave crisis forense y si el gobierno no es capaz de reconocerlo no se podrá llegar a nada.

"Estamos aquí para alzar la voz, para que se ratifique que tenemos una seria crisis forense, y por más que el gobierno diga que no la hay, sí la hay. Que necesitamos ayuda internacional, la necesitamos. Que necesitamos ayuda de toda la sociedad, la necesitamos. Necesitamos que la sociedad empatice con nuestra causa, y nosotras como madres tengan la certeza de que siempre se los vamos a agradecer", añadió.

Araceli Rodríguez Nava dijo que se han tenido que convertir en buscadoras de sus seres queridos no solo ante la indolencia de las autoridades, sino para que los demás no pasen el mismo calvario que ellas, en donde prácticamente están muertas en vida.

Guillermo Fernández Maldonado añadió que si bien en el marco jurídico se está mejor que antes, ya que para empezar ya se reconoce la desaparición como un problema de derechos humanos, de nada sirve tener esto si se sigue debiendo en política pública y si el estado no se alinea con los recursos suficientes.

"Si uno quiere ver en dónde están las prioridades de un estado, fíjense en la asignación de los recursos", refirió.