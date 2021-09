Nuestros inesperados hermanos: Una reflexión de Amin Maalouf sobre el apocalipsis global

Como si se tratara de una premonición, la novela “Nuestros inesperados hermanos” (Alianza Editorial), del escritor y periodista Amin Maalouf (Beirut, 1949), retrata el apocalipsis del mundo frente a un mal desconocido que solo evidencia la incapacidad de los políticos por encontrar la solución y ponerla en práctica. El relato es previo al inicio de la pandemia de Covid-19, pero pareciera que hace un retrato de la mayor crisis de salud del siglo.

En una charla con el también escritor Guillermo Altares, en el marco del Hay Festival Querétaro, Maalouf confiesa que jamás pensó que la idea hipotética de acabar con el mundo sería posible apenas unos meses después de publicar la novela. Más bien, asegura, buscó un relato que reflejara el ánimo general de la población ante problemas de antaño como el cambio climático.

➡️ Comercio de e-book tuvo crecimiento exponencial durante pandemia

“Me sorprendió ver que el estado de ánimo en el mundo se estaba acercando al que vemos en la novela, no era una anticipación de lo que sucedió, pero en ciertas aristas se pensaría que correspondía a lo que sucedía en el mundo durante la pandemia, un acontecimiento inesperado y el mundo entero se queda en pausa, esa idea me golpeó cuando trabajaba en esta novela y regresó en el 2020 cuando se declaró la pandemia”, refirió el autor.

➡️Sobreviven librerías de barrio a la pandemia

Para el galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2010 el mayor problema no solo de la pandemia sino de temas ecológicos, de cambio climático e incluso económicos es la incapacidad de los políticos para discutir con sus pares, y considerar que tienen la razón universal. Así sucede en su novela a manera de reflejo de la realidad.

“La idea del libro es decir que el mundo no está bien, pero que tenemos que guardar la esperanza de que algo puede suceder, casi un milagro; no solo tenemos que depender de estos políticos. Tal vez debemos alejar al mundo de la biblia y tratar de encontrar otras vías del fracaso y la desesperanza, y creo que es la misión del escritor. Tenemos que mostrar el camino de la esperanza y encontrarlo, no podemos dirigir a las personas en una dirección de la desesperanza y la muerte”, añadió el también autor de “Orígenes”, “Los desorientados” y “El viaje de Baldassare”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además de reflexionar sobre cambio climático y literatura, Maalouf analizó la crisis política en Afganistán e Irak, y aseguró que en gran medida el origen es por la falta de estrategias de Estados Unidos que ya no supo cómo controlar el territorio.