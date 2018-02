Amparo Dávila vive la escritura a sus 90 años; prepara poemas y semblanzas

A unos días de cumplir 90 años, por lo cual el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) organiza diversas actividades celebratorias, la autora mexicana Amparo Dávila afirmó que sigue escribiendo y que su deseo es publicar más.

“Sigo escribiendo. Quiero publicar poemas chiquitos, poemas de ayer y de hoy, luego las semblanzas, que son varias. Una es una semblanza de (mi tierra natal) Pinos, Zacatecas, otra la semblanza de mi muerte”, añadió la escritora nacida el 21 de febrero de 1928.

Para celebrar los 90 años de la escritora, el INBA ha organizado una serie de actividades que abordan la figura de la cuentista como influencia entre las nuevas generaciones e iniciaron el 12 de febrero con el curso de seis sesiones “Amparo Dávila y la literatura fantástica”, a cargo de la escritora Alejandra Amatto.

Además, expuso el INBA, el 14 y 28 de febrero se realizará en el Palacio de Bellas Artes las mesas “Reflexiones sobre el cuento”, para abordar las aportaciones de Dávila en este género literario, con la participación de Elena G. Moncayo, Aniela Rodríguez y Jaime Velasco Estrada, así como Julieta García, Fernando de León e Iliana Vargas, en cada caso.

El 20 de febrero se realizará el Homenaje a la cuentista en sus 90 años, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con la participación de Laura Cázares, Agustín Ramos, Alejandro Toledo y la propia Amparo Dávila, y el día 27 se hará una lectura colectiva de su obra en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia.

Amparo Dávila compartió al INBA un fragmento de su obra “La semblanza de mi muerte”:

"Que no muera un día nublado ni frío de invierno, y me vaya tiritando de frío y de miedo ante lo desconocido, ese mundo de sombras. No, así no. Sin rostro que camina siempre a mi lado o que me aguarda al doblar la esquina. Y ese misterio insondable que no logramos develar y que angustia y perturba la existencia. Quiero irme un día soleado de una primavera reverdecida llena de brotes y de pájaros y de flores, para buscar mi jardín del Edén, mi paraíso perdido y gozar de los frutos de la vid y de la higuera, el perfume de los cerezos y los naranjos en flor, el calor del sol que no se oculta nunca"