Ana María Olabuenaga | El linchamiento digital quiebra a las personas

La tesis doctoral que Ana María Olabuenaga desarrolla para su investigación en redes sociales digitales, deriva en un cúmulo de datos sobre lo que sucede en estas plataformas que, a partir de un tuit, se convierten en un tribunal inquisitorio y determinan la vida de una persona, en ocasiones, con resultados irreversibles.

Por tal motivo, para la licenciada en Comunicación, maestra por la Universidad Iberoamericana y reconocida publicista, era apremiante compartir un análisis sobre el impacto social y mediático en Twitter. De ahí nace Linchamientos digitales, publicación editada por Paidós que “es un punto de partida con bastante información para tratar este tema de manera seria, con bases científicas sociales que creo, no existía en México”, introduce a la charla con Organización Editorial Mexicana (OEM).

“Es un punto de partida para otras investigaciones, pero creo que hay lo suficiente para que las personas encuentren aquí cuál es la salida para frenar situaciones, como el porqué, el exceso de violencia en contra de las mujeres en redes, que es un tema que también me parece muy relevante.

“El 75 por ciento de todos los casos de lords y ladys tienen que ver con ellas y con insultos muy graves y amenazas. Me parece que desde ahí existen puntos de partida para otros aspectos a tratar y para quienes les interese, el libro tiene momentos muy claros que les van a hacer recordar la historia reciente mexicana y como habitantes de este país, podemos ver qué nos pasa y qué nos mueve las entrañas”.

Olabuenaga se refiere en esta obra a los casos del mexicano Armando Vega Gil y la italiana Tiziana Cantoni, quienes después de ser señalados y exhibidos en las redes, el primero por acoso sexual y la segunda a partir de un video sexual, se suicidaron y presenta gráficas y contextualiza las experiencias del escritor y periodista Nicolás Alvarado y del fallecido activista Marcelino Perelló, linchados a base de tuits por considerarlos, homófobo y misógino, respectivamente.

¿Qué denotan estos linchamientos digitales en la sociedad actual?

Hay un autor italiano que dice que lo digital es una ventana para entender lo social y creo que es una cita correcta. Nos dan una visión clara de lo que somos actualmente socialmente, que hay que tratarlo de desmenuzar y ponerlo en orden, creo que hay una cantidad de gente sintiéndose más poderosa, dándole más valor a nuestra palabra, a nuestros deseos, somos mucho más crueles, violentos, nos indignamos con más facilidad y hay un grado de intolerancia importante, lo cual tiene su parte positiva y su parte negativa”.

No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. #MeeToMusicosMexicanos pic.twitter.com/pEXVf6beFn — Armando Vega Gil (@ArmandoVegaGil) 1 de abril de 2019

¿Cuál sería el futuro de las redes sociales?

Creo que esto se va a seguir desbordando, el hecho de que cada quince segundos una persona entre a redes sociales está haciendo que esto crezca de volumen, la escala, me parece que es muy grande e intratable y continuará, espero que normemos y encontremos una manera de utilizarlas de manera que sean útiles, pero no que la parte perjudicial nos afecte tanto.

¿Podrían existir las herramientas para su legislación?

Creo que va a llegar el momento en que tengamos que normarlas, vivimos en mundo de reglas en todos sentidos, creo que vamos a llegar a un acuerdo, de una necesidad de un nuevo pacto social, donde esta nueva convivencia tendrá que ser regulada.

¿Qué sería lo políticamente correcto?

Las redes sociales se conforman como un tribunal moral, que es algo que no cambia con tanta facilidad. Para unas cosas somos mucho menos permisivos de lo que fuimos antes, ya no se celebra tanto todo lo que queríamos decir, ahora hay cosas que no nos gusta escuchar, entonces, en ese sentido, no sé si seamos todavía más puritanos de lo que jamás nunca fuimos.

Virales Aquí la historia de #LordCafé, quien al ser investigado, ahora se arrepiente

#Lordcafé | Momentos donde Daniel Gutiérrez Rodríguez pierde el control y avienta su café a una mujer que lo grababa / Foto: Captura de Pantalla

¿Habrá un segundo libro sobre el tema?

Esto no termina aquí. Se trata de un fenómeno que crece y se desboca, llega hasta las calles y lo estamos viendo con los desbordamientos sociales en todo el mundo. Estoy siguiendo mi investigación, voy a seguir el doctorado, estoy a la mitad, tratando de entender esta indignación, este odio y esta violencia. Hasta donde pueden llegar, cuales son las formas que toma una vez que traspasa las redes sociales y también que lo desborda, porque este tribunal decide qué es lo correcto y lo incorrecto, qué no merece un proceso legal de por medio, eso también me interesa, saber lo que no toleramos, qué es lo que esta sociedad en la que estamos ahora, ya no soporta que se diga o se haga.

¿Ha recibido comentarios del libro en las mismas redes sociales?

He recibido algunas solicitudes de reunión de gente linchada, porque después de un linchamiento, un hombre o una mujer queda quebrado, hay algo que no termina de funcionar, esta violencia brutal de la que son objeto es tan tremenda, de impacto, que les cuesta recuperarse y también las personas lo están leyendo y me da gusto que sea un libro que les deje algo les parezca como un tiempo bien invertido, he recibido buenos comentarios.

¿Cómo publicista que ha llegado a las masas qué responsabilidad le implica transmitir este mensaje?

Siempre que llegas a mucha gente, tienes que tratar de ser lo más clara posible, ser respetuoso con todos a quienes te dirijas y espero que eso sea claro y lo logre, porque es un entrenamiento que tengo desde mi trabajo en la publicidad, tengo muchos años en la profesión que evidente está presente, para entender que dirigir a las audiencias que no son masas amorfas, que están integradas por personas con intereses y sentimientos individuales a los cuales hay que respetar”.

Virales A #LadyTacones no la dejaron bajar por la puerta de adelante y desata su ira

A #LadyTacones no la dejaron bajar por la puerta de adelante y desata su ira / Foto: Twitter @claroydirectomx

#LadyTacones

A fuerza quería bajarse por enfrente. El chofer al decirle que la salida era solo por atrás, lo insultó, golpeo y la gente se molestó, grabandola con sus actos.

Quería inculpar a alguien de crimen sexual. (1/2)#RadioSinLema pic.twitter.com/XTGyqRin6i — Radio sin Lema (@RadioSinLema) November 27, 2019

¿Cómo impactan las redes sociales al periodismo?

Esto sería un caso que se tendría que investigar mucho más a fondo, entiendo lo dramático que debe ser para un periodista que se compare su información recabada de manera sustentada, con lo que diga un usuario de redes que ni siquiera tiene nombre, creo que la gente se va a dar cuenta que tiene que regresar al prestigio de los medios para informarse, porque también me parece que el tema de las noticias falsas o mal intencionadas se desbordó, la gente es más sensible y crítica de ello, además me parece lo más democrático que nos podían pasar.

¿Por qué leer Linchamientos digitales?

Para que las injusticias no se comentan como antes, tenemos los ojos mucho más abiertos a ello, pero también la piel demasiado fina y tal vez en algunas ocasiones sobrerreaccionamos y nos estamos llevando entre las patas del caballo al otro, el pulso social entonces sería una sociedad con mucho más fuerza, un usuario con mucho más poder, pero desbordado en indignación.